Francavilla Fontana, Pro Loco: costituito il Circolo filatelico e numismatico

Tra le iniziative per il Natale ci sono la prima Cartolina d’Autore e l’omaggio agli artisti francavillesi di due francobolli emessi dalle Poste Vaticane

FRANCAVILLA FONTANA (BR) – È stato costituito ufficialmente il Circolo Filatelico della Pro Loco di Francavilla Fontana. Sarà coordinato dal presidente della Pro Loco, Giovanni Colonna, con il supporto dei consiglieri Angelo Argentina e Antonio Carriere. La decisione è stata assunta dal Consiglio Direttivo dell’associazione francavillese per lo scopo di sostenere e divulgare maggiormente le iniziative per la promozione dell’arte e della cultura. Anche la scelta di avviare le attività del Circolo durante il periodo natalizio non è affatto causale. In questo momento dell’anno la più grande preoccupazione dei bambini di tutto il mondo è come far sapere a Babbo Natale quali regali vorrebbero ricevere per Natale. Per chi gli scrive la letterina, sono in milioni ogni anno, il problema è come farle arrivare all’indirizzo giusto e con quale francobollo. Simbolicamente non poteva esserci tempo migliore per creare il Circolo filatelico.

“Gli appassionati di francobolli e monete, tutti soci Pro Loco, saranno informati sulle nuove emissioni di carte valori, riceveranno aggiornati sugli annulli filatelici straordinari in occasione di eventi e attività, potranno scambiarsi informazioni utili per ampliare e migliorare le collezioni personali, potranno promuovere momenti di studio, approfondimento e mostre tematiche che possano diffondere la cultura e l’arte locale” – afferma il presidente Giovanni Colonna. Il Circolo filatelico ha avviato rapporti con la direzione regionale Filatelia di Poste Italiane, ma anche con l’ente Poste della Repubblica di San Marino, le Poste Vaticane e le Poste Magistrali del Sovrano Militare Ordine di Malta, per ricevere da queste ultime aggiornamenti soprattutto in occasione delle emissioni celebrative di ricorrenze annuali quali il Natale e la Pasqua ed eventi di carattere internazionale.“

Si inizia con due iniziative: l’emissione di una Cartolina d’Autore e la consegna agli artisti dei francobolli del Natale 2021 emessi dalle Poste Vaticane.

La Cartolina d’Autore, firmata dall’artista Angela Carrozzo, in arte Neve di Agosto, è disponibile presso la mostra d’arte sacra e presepi in miniatura allestita nel Palazzo del Sedile comunale in piazza Dante a Francavilla Fontana e presso le principali edicole e tabaccherie della città. Le offerte raccolte con la distribuzione della cartolina finanzieranno attività di manutenzione e promozione del patrimonio culturale.

Inoltre, i partecipanti alla mostra d’arte sacra riceveranno, per la prima volta, oltre al consueto attestato di partecipazione, anche il libretto con l’emissione straordinaria dei due francobolli di Natale 2021 emessi dalle Poste Vaticane e dedicati all’anno speciale della Famiglia. Un francobollo raffigura la Sacra Famiglia, il tema scelto per la mostra, mentre l’altro rappresenta i Re Magi. L’autore è Adam Piekarski, un giovane pittore polacco senza fissa dimora che frequenta le docce che papa Francesco ha fatto aprire vicino al colonnato di San Pietro, il quale si è ispirato ai sui compagni di sventura per ritrarre i Re Magi.