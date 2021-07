Foggia, uno sportello per favorire l’inserimento al lavoro di persone con disabilità

Euromediterranea di Foggia accreditata dalla Regione Puglia per i Servizi Specialistici “Disabili”

FOGGIA – Favorire l’inserimento lavorativo di persone con disabilità valorizzando competenze, professionalità, titoli acquisiti. Anche per dare senso e valore alla legge 68 del 1999 che disciplina le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, nata con l’ambizione di offrire un concreto percorso di autonomia sociale e lavorativa alle persone con disabilità fisiche, sensoriali o psichiche. Una norma che ancora oggi fatica a trovare pieno riconoscimento nelle aziende pubbliche e private. Per questo, l’Agenzia di Sviluppo Euromediterranea – con sede a Foggia su Corso del Mezzogiorno 10 – è iscritta nell’albo della Regione Puglia dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei Servizi al Lavoro di Base e dei Servizi Specialistici in favore di Migranti e Donne. E adesso è stata anche autorizzata dalla Regione Puglia all’estensione dei Servizi Specialistici “Disabili” disponendo di ulteriori figure professionali: Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo di persone con disabilità; Esperto junior in affiancamento all’operatore a Supporto dell’inserimento lavorativo di persone con disabilità.

«L’obiettivo dei Servizi al Lavoro è quello di supportare, attraverso validi strumenti, persone alla ricerca di un lavoro, persone che nella fase della ricerca di un lavoro vogliono accrescere la propria professionalità e persone a rischio di esclusione dal mercato del lavoro – spiegano da Euromediterranea –. Tutto questo è possibile offrendo ai candidati colloqui di orientamento individuali e di gruppo, percorsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione, servizi di orientamento, di bilancio di competenze e consulenza qualificata, nonché dando impulso alla ricerca attiva di un lavoro e favorendo l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. L’effettivo raggiungimento degli obiettivi di servizio viene controllato e monitorato periodicamente». Di conseguenza, allo sportello Servizi al Lavoro specialistici dedicati alle persone con disabilità l’operatore e l’esperto junior di Euromediterranea operano insieme per favorire il concreto inserimento nel mercato occupazionale.

Dall’analisi delle esperienze formative, professionali e personali degli utenti al supporto nella predisposizione di un progetto reale di inserimento lavorativo; dalla stipula e gestione del patto di servizio con l’utente al piano di azione; dall’individuazione personalizzata delle opportunità formative, orientative e professionali, al monitoraggio delle azioni intraprese e valutazione della loro efficacia. Sono tante le azioni messe in campo per accrescere e valorizzare le competenze e le professionalità e per promuovere l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. I destinatari dei Servizi sono: Inoccupati e Disoccupati; Lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali; Soggetti svantaggiati ai sensi del art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381; Persone segnalate dal Centro per l’Impiego e/o da altri Enti; Aziende.

Per accedere al servizio è possibile scriverci all’indirizzo servizilavoro@reteoltre.it o chiamare al numero 339.8228588 nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13.