Foggia, Suoni del Sud: “Il Gospel di Natale” con David Gulley & The Cleveland Chorale

FOGGIA – Torna uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati di Suoni del Sud: il tradizionale Concerto di Natale. Quest’anno, l’Orchestra si unisce a un’eccellenza internazionale: David Gulley & The Cleveland Chorale.

Il concerto, intitolato “Il Gospel di Natale”, si terrà lunedì 22 dicembre nell’Aula Magna della Facoltà di Economia dell’Università di Foggia, in Via Caggese, 1. L’ingresso è previsto per le ore 20.00, con inizio alle 20.30.

Il Cleveland Chorale

è un ensemble vocale con sede in Ohio. Dalla sua fondazione nel febbraio 2022, si è affermato come un punto di riferimento per la diversità, l’eccellenza musicale e la libertà d’espressione artistica, esibendosi in eventi prestigiosi e collaborando con artisti di fama internazionale. La sua missione è usare il potere della musica per elevare, restaurare e trasformare le comunità, promuovendo speranza, amore incondizionato e inclusività attraverso il linguaggio universale della musica. Il coro crede fermamente che la musica possa guarire, unire e ispirare.

La direzione artistica è affidata al fondatore David Gulley, artista poliedrico, musicista e attore, che si è esibito per tre Presidenti degli Stati Uniti (Clinton, Bush e Obama) e ha calcato le passerelle della New York e Los Angeles Fashion Week.

La serata sarà un’esplosione di spiritualità e energia

con un programma che spazia dai classici del Gospel ai brani più vivaci: “Jesus is here”, “Jesus, oh what a wonderful child”, “Lean on me”, “Now behold the lamb”, “Oh Happy day”, “Signed sealed delivered”, “Souled out”, “Total praise”, “Walk with me”, e “White Christmas”, inclusi i successi “Best Year” e “Souled Out”.

La direzione è affidata al maestro Domenico de Biase, che ha curato anche gli arrangiamenti.

Il coro vanta un cast vocale di primissimo piano, che include i soprani Tina Farmer e Mariae Broome, i tenori Christian Key e Tammy Burge, il baritono Brooke Person e, al keyboard, Javert Haynes.

“Il concerto Gospel è il nostro augurio natalizio alla città – spiega Libera Granatiero, presidente di Suoni del Sud -, un momento di gioia e riflessione che unisce comunità e culture diverse. Ospitare il Cleveland Chorale è un onore e un modo perfetto per celebrare il vero spirito del Natale con musica di altissimo livello”.

La Quarta Stagione Concertistica dell’Orchestra Suoni del Sud è organizzata dall’Associazione Suoni del Sud sotto la direzione artistica di Ettore Pellegrino, ed è realizzata in collaborazione con il Teatro “Umberto Giordano” e il Conservatorio Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. Per informazioni sui biglietti, si può chiamare il numero 324.5912249.