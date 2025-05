Foggia, Premio Monopoli: i finalisti in concerto con l’Orchestra Ico Suoni del Sud

Il concerto si terrà martedì 13 maggio prossimo al Teatro Giordano

FOGGIA – Un’occasione speciale per scoprire le stelle del pianoforte di domani chiude la prima parte della Quarta stagione concertistica dell‘Ico Suoni del Sud.

Martedì 13 maggio, alle 20.30, al Teatro Giordano di Foggia, l’Orchestra ospiterà i tre finalisti del prestigioso Concorso internazionale pianistico “Premio Mauro Paolo Monopoli” per un concerto che promette virtuosismo ed emozione. A dirigere l’orchestra in questa importante serata sarà il maestro Benedetto Montebello.

Il concerto rappresenta uno dei premi più significativi previsti dal “Premio Mauro Paolo Monopoli”: offrire ai tre giovani talenti l’opportunità di esibirsi come solisti accompagnati da un’orchestra sinfonica. Il pubblico avrà così l’occasione di ascoltare le interpretazioni dei finalisti di importanti concerti per pianoforte e orchestra, mettendo in luce il loro talento e la loro preparazione.

Il Concorso, giunto alla sua ventottesima edizione, è organizzato dall’Associazione Cultura e Musica G. Curci – ETS di Barletta. La competizione è dedicata alla memoria di Mauro Paolo Monopoli (Barletta 1975 – Genova 1996), un giovane pianista di straordinaria sensibilità e talento. Nonostante una grave malattia, Monopoli continuò con passione e dedizione lo studio del pianoforte, vincendo diversi concorsi e riscuotendo successi per il suo gusto musicale inimitabile e la sua impeccabile tecnica.

“Siamo particolarmente onorati di ospitare i talentuosi finalisti di questo prestigioso Premio – dichiara Libera Granatiero, presidente di Suoni del Sud – nella nostra fortunata stagione concertistica, che tanto spazio dona ai giovani talenti. Questa collaborazione non solo offre una vetrina straordinaria a questi promettenti pianisti, ma arricchisce il nostro cartellone con un evento che celebra il futuro della musica, prima della nostra pausa estiva, in attesa di ritrovarci con nuove entusiasmanti proposte a partire dal prossimo ottobre”.

La Quarta Stagione Concertistica dell’Orchestra Ico Suoni del Sud è organizzata dall’Associazione “Suoni del Sud”, sotto la direzione artistica di Ettore Pellegrino, ed è realizzata in collaborazione con il Teatro Giordano e il Conservatorio di Foggia, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. Per informazioni, si può chiamare il numero 324.5912249.