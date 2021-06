Foggia, “L’incanto al Museo”: spettacolo di magia e narrazione museale di Alexis Arts

Il 10 giugno prossimo il Museo Civico di Foggia riaprirà le porte: nella Sala Mazza una attività di illusionismo nell’ambito del progetto “Stupore al Museo” promosso dal Comune di Foggia e gestito dalla cooperativa sociale Frequenze

FOGGIA – Il Museo Civico di Foggia riapre le sue porte e torna ad accogliere i visitatori in una nuova sorprendente attività di illusionismo con Alexis Arts. Perché sorprendere, emozionare, colpire l’immaginario collettivo ed individuale dei più piccoli sono le suggestive sfide lanciate dal progetto “Stupore al Museo”, che ha l’obiettivo di promuovere l’accessibilità, l’uso consapevole, la conoscenza dei beni culturali e degli istituti di cultura nei bambini e ragazzi fino ai 13 anni. E dopo a aver messo in scena in questi mesi, a causa dell’emergenza sanitaria, lo spettacolo in modalità a distanza, questa volta la magia de “L’incanto al Museo” si fa in presenza e diventa un appuntamento da non perdere. Giovedì 10 giugno 2021, in occasione della Museum Week, torna dal vivo l’atteso spettacolo di magia e narrazione museale ideato dal fantasista Alexis Arts e dall’archeologa Francesca Capacchione per la cooperativa Frequenze, che conduce i giovani partecipanti in un viaggio immaginario tra reperti, opere d’arte e metafore magiche, attraverso la fruizione diretta ed emozionale.

Magia, illusione e bellezza saranno i fili conduttori dello spettacolo rivolto a bambini e ragazzi tra 8 e 13 anni. Tre gli appuntamenti in programma che si svolgeranno nella Sala Mazza del Museo Civico di Foggia in piazza Nigri, 1: il primo alle ore 16.00; il secondo alle ore 17.00; il terzo alle ore 18.00. L’evento è gratuito, i posti a numero limitato. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite a questo indirizzo: https://bit.ly/StuporeAlMuseo. “Stupore al museo” è finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del progetto pluriennale “I musei raccontano la Puglia” e promosso dal Comune di Foggia, capofila dell’Hub culturale territoriale, e gestito dalla cooperativa sociale Frequenze col partenariato del Polo Biblio-museale di Foggia e e UtopikaMente Aps. Lo spettacolo nella Sala Mazza del Museo Civico di Foggia si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid.

Per quanto riguarda il progetto “Stupore al Museo”, sono quattro i siti culturali coinvolti: Museo Civico di Foggia; Museo del Territorio del Polo Biblio-museale; Galleria d’Arte moderna e contemporanea del Polo Biblio-museale; Villa Comunale di Foggia. Il calendario di tutti gli appuntamenti del progetto “I musei raccontano la Puglia” viene comunicato sulla pagina facebook Frequenze e sui canali istituzionali e social del Comune di Foggia e dei soggetti partecipi dell’Hub e partner.