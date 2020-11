Foggia, corso gratuito: incontri di orientamento e nuove iscrizioni

Da lunedì 16 novembre incontri individuali, in presenza e in tutta sicurezza

FOGGIA – Sono iniziati oggi, e proseguiranno per tutta la settimana, gli incontri di orientamento – individuali e in presenza, seguendo il protocollo di sicurezza anti-Covid – tra i responsabili del corso gratuito per “Operatore della ristorazione – Preparazione degli alimenti e allestimento piatti”, i genitori e i minori che intendono iscriversi e frequentare le lezioni a distanza e i laboratori in presenza del percorso formativo triennale. “Chiamateci allo 0881.770464 e il 320.3088122”, fanno sapere i responsabili di SMILE Puglia.

“Siamo a vostra completa disposizione per fornire a genitori e minori tutte le informazioni e le indicazioni pratiche necessarie a partecipare al corso”. Gli incontri si terranno nella sede della Cgil Foggia in via della Repubblica. Gli incontri, naturalmente, rispettano tutte le norme di sicurezza anti-Covid 19. “Il corso è rivolto a minori di 18 anni che abbiano già conseguito il diploma delle scuole medie ma che debbano ancora ottenere il diploma di scuola superiore. Da oggi lunedì 16 novembre e per tutta la settimana saremo a disposizione sia di chi si è già iscritto sia di quanti vorranno iscrivere i loro figli. E’ necessaria la prenotazione, per questo ripetiamo che bisogna prenotarsi contattando i seguenti recapiti: 0881.770464 e il 320.3088122“.