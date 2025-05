Foggia, Concorso musicale Giordano: i nuovi appuntamenti

Il Concorso musicale Giordano si avvia al momento clou con il batterista americano Dave Weckl (21 maggio) e Fausto Leali (23 maggio). Ospiti d’onore della serata di premiazione del 23 maggio al Teatro Giordano: Melissa Memeti, vincitrice dell’edizione 2024 di The Voice Kids, e la vocal coach di Tale e Quale Show, Daniela “Dada” Loi

FOGGIA – Dopo le prime tre giornate di audizioni, svoltesi in un clima di entusiasmo e confronto costruttivo tra circa mille partecipanti, la XVII edizione del Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano”, organizzata dall’Associazione Suoni del Sud, prosegue al Teatro Umberto Giordano di Foggia con altri attesi appuntamenti della manifestazione.

Il 21 maggio sarà dedicato alla sezione Drums, con l’esibizione di 50 batteristi. A presiedere la giuria sarà il leggendario batterista statunitense Dave Weckl, affiancato dai maestri Alessandro Napolitano, Claudio Santangelo e dagli organizzatori: il presidente del Concorso, Gianni Cuciniello, e il direttore artistico Lorenzo Ciuffreda. Oltre ad attestati, libri e targhe per i primi classificati, saranno assegnate anche due borse di studio da 250 euro ciascuna nell’ambito del Premio G. Clemente Santangelo. Le audizioni partiranno alle 9.30 e proseguiranno per tutto il pomeriggio, fino alla premiazione serale.

Venerdì 23 maggio sarà il momento della finale del Talent Voice – Canto moderno Premio Gino Sannoner, con 26 concorrenti provenienti da Lazio, Umbria, Campania e Puglia. I finalisti sono stati selezionati nelle scorse settimane tra gli 80 candidati esaminati dalla vocal coach di fama Daniela “Dada” Loi insieme al direttore artistico. Ogni finalista interpreterà dal vivo un brano in lingua italiana, scelto e assegnato da Lorenzo Ciuffreda e arrangiato da Domenico de Biase. I cantanti in gara saranno accompagnati dalla Band Suoni del Sud. A valutare le performance della finale sarà la giuria presieduta da Fausto Leali, affiancato da Daniela “Dada” Loi, Libera Granatiero, Lorenzo Ciuffreda e Domenico de Biase.

Saranno assegnati due riconoscimenti: il Premio della Critica per la migliore interpretazione e il Premio 10 e lode al migliore interprete.

Le audizioni partiranno alle 15.30 e proseguiranno fino alla cerimonia di premiazione, che prenderà il via alle 20.00. Ospite d’onore della serata sarà Melissa Memeti, vincitrice dell’edizione 2024 di The Voice Kids, il talent condotto da Antonella Clerici su Raiuno. La giovane artista, originaria di Casoli (CH), ha conquistato il pubblico televisivo con la sua voce straordinaria, trionfando nel team di Loredana Bertè.

Entrambe le giornate saranno presentate da Cristian Levantaci e sono aperte gratuitamente al pubblico, con posti disponibili fino a esaurimento.

Il 24 maggio, tutti i vincitori del Talent Voice prenderanno parte alla masterclass di canto pop con Daniela “Dada” Loi nella Sala Fedora del Teatro Giordano. Il giorno successivo, il 25 maggio, incideranno il loro brano presso il Clab Studios di Foggia con la Band Suoni del Sud e il sound engineer Angelo De Cosimo, per l’ottava edizione della compilation legata al contest. Infine, avranno l’opportunità di esibirsi dal vivo in un concerto estivo, sempre accompagnati dalla band.

La XVII edizione del Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano” è organizzata dall’Associazione Suoni del Sud, presieduta da Libera Granatiero, in collaborazione con il Comune di Foggia, il Teatro Umberto Giordano, Puglia Culture, il Premio 10 e lode, la Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e il Premio G. Clemente Santangelo.