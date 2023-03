Foggia, il 3 aprile 2023 Concerto di Luca Ranieri

Al Teatro Giordano terzo appuntamento della Seconda Stagione concertistica dell’ICO “Suoni del Sud”

FOGGIA – Un affascinante percorso musicale dal classico al neoclassico con un musicista di fama internazionale, Luca Ranieri, Prima viola solista dell’Orchestra sinfonica nazionale della Rai.

Il terzo appuntamento della Seconda Stagione concertistica dell’ICO “Suoni del Sud” promette grandi suggestioni ed è fissato per il 3 aprile, eccezionalmente di lunedì, alle 20.30, al Teatro Giordano di Foggia.

Luca Ranieri ha fatto parte per sei anni dell’Orchestra del Teatro alla Scala e ha collaborato con i direttori più importanti al mondo.

Insieme al virtuoso della viola, erede di Bruno Giuranna, di cui è stato allievo, lunedì sera sul palco ci sarà l’orchestra stabile foggiana diretta da Marco Moresco, musicista dalla brillante carriera sia come pianista che come direttore d’orchestra, che si è esibito in diversi Paesi, collaborando con prestigiose istituzioni musicali, teatri e orchestre. Moresco è attualmente docente al Conservatorio di Pescara e direttore residente dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese.

Il programma si aprirà con la Sinfonia tratta dall’opera L’isola disabitata, scritta da Joseph Haydn nel 1779, e proseguirà con due composizioni del tedesco Paul Hindemith: “Der Schwanendreher, Concerto per viola e piccola orchestra sopra antichi canti popolari”, un tuffo nelle antiche melodie folcloriche, e Fünf Stücke op.44 nr. IV, ossia Cinque pezzi per orchestra d’archi.

“Nel completare il programma ho immaginato che la Sinfonia di Haydn potesse fare da contraltare al neoclassicismo di Hindemith – spiega Marco Moresco – che si rifà nella sua costruzione musicale ai compositori classici, incluso Bach, cosa che si può rintracciare proprio nel ‘Concerto per viola e orchestra’ e nei Cinque pezzi op.44.

Al pubblico del Giordano proporremo un repertorio che non si esegue frequentemente ma che ha la caratteristica particolare che in ogni brano suoneranno organici diversi: in Haydn sarà impegnata una formazione con flauto, oboi, fagotto, corni e archi, nel ‘Concerto per viola e orchestra’ avremo i legni, ottoni, arpa, timpani, violoncelli e contrabbassi, mentre per l’ultimo brano sarà solo la sezione degli archi a concludere il programma”.

La Seconda stagione concertistica è organizzata dall’ICO “Suoni del Sud” in collaborazione con il Teatro “Umberto Giordano” e il Conservatorio di musica Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. La direzione artistica è di Ettore Pellegrino, mentre il direttore stabile è Benedetto Montebello.

L’ingresso in teatro è alle ore 20 e si accede con abbonamento o biglietto, acquistabile al botteghino a partire da un’ora prima del concerto oppure su www.vivaticket.com. Per informazioni, si può telefonare al numero 324.5912249.