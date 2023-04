“Flowing”, il 28 aprile 2023 in scena al teatro Traetta di Bitonto

Venerdì prossimo la prima regionale dello spettacolo ideato e diretto da Elisa Barucchieri; con lei gli artisti di ResExtensa Dance Company

BITONTO – Attesissima prima regionale il 28 aprile, alle ore 21, per Flowing, il nuovo spettacolo ideato e diretto da Elisa Barucchieri al teatro Traetta di Bitonto, nell’ambito della programmazione di Porta d’Oriente – Centro Nazionale di Produzione per la Danza della compagnia ResExtensa, sostenuto da Ministero della Cultura e da Regione Puglia, in collaborazione con il Comune di Bitonto e il Teatro Pubblico Pugliese.

Con lei, impegnati in affascinanti danze tra cielo e terra, gli artisti di ResExtensa Dance Company.

Flowing in inglese significa “che scorre”. Da questo concetto è nato lo spettacolo, una rappresentazione impalpabile quanto flusso di coscienza. Uno spettacolo che vuole essere libero e continuo, senza segni, senza ragione, senza legamenti.

Flowing è una esplorazione interiore, un viaggio tra immagini che sbocciano, seguendo qualcosa che mai si potrà raggiungere.

Flowing è sinonimo di emozioni e sogni lasciati liberi. È movimento che fluisce attraverso corpi che assecondando la musica, la bellezza e le emozioni. Un dolce viaggio tra terra e aria, senza soluzione di continuità, senza gravità e senza pesi nell’anima.

Solo pochi giorni fa Elisa Barucchieri ha ritirato a Roma il premio nazionale Art d’Or per la danza, uno dei più prestigiosi riconoscimenti nell’ambito dell’arte e dello spettacolo in Italia. L’assegnazione del premio è decisa da una giuria di esperti del settore che scelgono personalità dell’arte e dello spettacolo che si sono particolarmente distinte durante l’anno in corso. Un orgoglio quindi, per la Puglia, avere Elisa Barucchieri barese di azione.

A fine gennaio, invece, Elisa Barucchieri è stata la prima donna a portare uno spettacolo in Arabia saudita come evento di apertura del Saudi tour ad AlUla; un luogo peraltro precluso agli occidentali fino al 2021 quando accolse Bocelli in concerto.

Flowing rappresenta quindi una nuova espressione della capacità visionaria di un’artista a tutto tondo che, dopo avere lasciato gli Stati Uniti, ha calcato importanti palcoscenici di Russia, Brasile e Kenya, per citarne alcuni, finché non ha deciso di trasferirsi in modo stabile in Puglia dando vita a ResExtensa; un progetto paragonabile a una fabbrica di talenti. Danzatori che si fanno guidare da lei in evoluzioni aeree e sul palcoscenico.

Al fianco di Elisa Barucchieri a Bitonto danzeranno: Germana Raimondo, Alessia Abiuso, Federica Priore, Ambra Amoruso, Claudia Cassano, Fabiana Mangialardi, Moreno Guadalupi e Lucia Della Guardia. Foto di Genny Guida – Luci di Andrea Mundo e Nico di Liddo.

Il 29 aprile ResExtensa Dance Company sarà di nuovo in scena al Politeama Italia di Bisceglie con NON TUTTI SANNO CHE… ideazione e direzione ELISA BARUCCHIERI, in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese. Un racconto, un viaggio, una scoperta, che porta a visitare i meandri complessi, colorati e inaspettati della creazione artistica: un dietro “le quinte” che permette allo spettatore di vedere altri aspetti e altri punti di vista, solitamente nascosti. In una versione speciale, creata appositamente per questa speciale occasione per Bisceglie, Non Tutti Sanno Che… esplorerà le nuove frontiere dell’acrobatica e del nouveau cirque, per una danza che spicca il volo, tra acrobatiche che ricercano la poesia.

Info: www.teatropubblicopugliese.it

Biglietti in vendita anche sul circuito vivaticket.it