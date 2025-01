“Filippo Vostro” di e con Luca Barsottelli a Molfetta

A SPAZIOleARTI, il primo febbraio, Luca Barsottelli, attraverso testimonianze a più voci, ricostruirà una delle pagine più drammatiche della nostra campagna di Russia

MOLFETTA – Sabato primo febbraio 2025, alle ore 21.00, a SPAZIOleARTI a Molfetta, per la stagione di prosa “L’ALTRA SCENA” con la direzione artistica di Vito d’Ingeo, andrà in scena lo spettacolo de La Bottega del Teatro,“Filippo Vostro” di e con Luca Barsottelli con la consulenza drammaturgica di Francesco Niccolini.

Lo spettacolo, un racconto venato di tenerezza e sottile ironia, narra il dramma familiare, intimo, di una famiglia contadina della Toscana ai tempi della guerra, a cui si annoda e intreccia la narrazione di una pagina drammatica della Storia mondiale: la campagna di Russia.

“Quando ero bambino – racconta Luca Barsottelli – mia nonna mi raccontava la storia di Filippo, suo fratello, che nell’estate del 1942 venne mandato a combattere in Russia insieme ad altri 60.000 alpini. Aveva 21 anni. E non tornò più. Di lui non si ritrovò neppure il corpo”.

Questa la cornice in cui si muove Luca Barsottelli, per consegnarci uno spettacolo che alterna quadri di estrema pittoricità. Barsottelli si fa carne e parola, porta a respirare l’odore di un’epoca, l’umore di uno spaccato di umanità ingannata e persa, con una concretezza di sguardo lancinante.

Ogni freccia narrativa arriva al cuore, inchioda lo spettatore, lo permea del dramma di un uomo, di una famiglia, che è il dramma di tutti gli uomini: l’eterno inganno della divisa, le atroci assurdità della guerra, lo scippo della vita, di molte, troppe vite.

Un testo potente, articolato in una drammaturgia serrata, limpida, non meno che in un’eccezionale resa scenica. Barsottelli ci porta con sé nelle pieghe dense della Storia, che resta a pesare sul pubblico come pietra, come la terra che sovrasta le trincee, come la neve che, grave, copre di un manto di candido le sterminate pianure di Russia.

Si accede con prenotazione.

Info e prenotazioni SPAZIOleARTI/Teatrermitage – Molfetta – Via Pia 57/59 – tel. 340.8643487 – 080.2373275 www.spaziolearti.it