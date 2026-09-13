Fiera del Libro di Cerignola dal 25 al 27 settembre a Palazzo Fornari

La XVII edizione della Fiera del Libro di Cerignola propone tre giorni di libri, talk, mostre, visite guidate, musica e laboratori. Attesi Michele Emiliano e Pietro Grasso, Marino Bartoletti e Fabrizio Bosso, Luciano Canfora e Ferruccio De Bortoli

CERIGNOLA – Tre giorni dedicati alla lettura e al gioco, al confronto e alla musica, alla legalità e all’impegno civile. È quanto promette di offrire il corposo e articolato programma della XVII edizione della Fiera del Libro di Cerignola in programma dal 25 al 27 settembre nello spazio di Palazzo Fornari.

Lo storico edificio che affaccia sull’ancor più storico Piano delle Fosse ospiterà 25 tra presentazioni di libri con autori provenienti da tutta Italia, laboratori didattici e ludici, talk sui più stretti temi di attualità sociale e culturale con il dichiarato obiettivo di promuovere e sollecitare connessioni e interessi, curiosità e passione nella sempre più vasta comunità che si raccoglie attorno all’evento organizzato dall’associazione OltreBabele.

Nel ricco programma spiccano le presenze, venerdì 25 settembre, del già presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – autore del crime “L’alba di San Nicola” (Solferino) – e dell’ex magistrato e presidente del Senato Pietro Grasso – con il volume “‘U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra” (Feltrinelli).

L’inconfondibile voce di Marino Bartoletti, giornalista sportivo e conduttore televisivo,

risuonerà nel chiostro di Palazzo Fornari la sera di sabato 26 settembre in occasione della presentazione del suo “100 anni del Napoli. 50 ritratti + l’immortale numero 10” (Gallucci Centauria). La seconda giornata del festival si chiuderà con le raffinate note di Fabrizio Bosso protagonista di una jazz perfomance con Bruno Montrone.

Altrettanto ricco di personalità il programma di domenica 27 settembre con lo storico e saggista Luciano Canfora e il suo “La parabola della repubblica” (Sellerio), la lectio magistralis del giornalista e saggista Ferruccio De Bortoli e il gran finale affidato a Enzo Iachetti autore del volume “25 minuti di felicità (Senza mai perdere la malinconia)” (Bompiani).

Con il comico sarà sul palco Savino Zaba che della Fiera del Libro è il coordinatore artistico insieme a Roberto De Candia e allo staff di Oltrebabele.

Sempre a Palazzo Fornari, presso la Pinacoteca di Art&fatti, saranno visitabili la mostra “La forma che esalta la bellezza” nei testi e nei libri illustrati e manoscritti, a cura di Giuseppe Cormio, e “La bellezza fissata nel tempo” nella collezione antiquaria di Francesco Bonito, sindaco di Cerignola.

Anche il Polo museale civico, al primo piano di Palazzo Fornari, sarà visitabile nelle fasce orarie 18.30-20.30 con la guida dei volontari della Pro Loco Cerignola.

Gli appuntamenti serali, infine, saranno accessibili alle persone sorde grazie alla traduzione in LIS.

Il prequel dell’evento è andato in scena venerdì 11 settembre con la presentazione del programma e il primo incontro con l’autore: Antonello Di Pinto ha dialogato del volume Michelangelo – A due centimetri dall’eternità con Luca Gasparro, presidente di Art&Fatti.

L’evento gode del patrocinio di: Città di Cerignola, Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e S.S.D. Audace calcio. Collabora all’organizzazione l’I.T.E.T. Dante Alighieri.

La Fiera del Libro di Cerignola è parte del programma triennale di eventi ed attività “Distese di Grano – Venti di Opportunità” finanziato dal Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 21–27, Priorità 5 – Servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale.

Progettazione e attività sono frutto della sinergia tra le organizzazioni Oltre Babele, Arci Travel Stornara, Art&Fatti, Motus, Pro Loco Cerignola, Sud Music, SUD – Solo Uguali Diritti. L’ente attuatore è il Comune di Cerignola.

PROGRAMMA FIERA DEL LIBRO 2026 – XVII EDIZIONE

VENERDÌ 25 SETTEMBRE

Ore 9.00: Marina Cuollo e Cristina Trapanese presentano “La disabilità spiegata ai bambini e alle bambine”, BeccoGiallo.

Ore 10.15: Isabella Christina Felline presenta “Oltre”. Voce del verbo migrare”, Edizioni La Meridiana. Intervista Elvira Zaccagnino.

Ore 11.30: Luca Maria Pernice presenta “Parlatene! Mafia e antimafia in Capitanata”, edizioni La Meridiana. Intervista: Pietro Fragasso.

Ore 18.00: INAUGURAZIONE DELLA FIERA e saluti istituzionali.

Ore 18.30: Franco Conte presenta “Giallazzurro è il color del mio cuor. Storia dell’Audace Cerignola nell’anno della storica promozione in Lega Pro”, Nicorelli. Appuntamento in collaborazione con l’Audace Cerignola.

Ore 19.00: Cosimo Damiano Damato presenta “Nessuna grazia. Gramsci e Pertini, una storia di prigionia e resistenza”, Rai Libri. Intervista: Savino Zaba.

Ore 19.30: Michele Emiliano presenta “L’alba di San Nicola”, Solferino. Intervista: Roberto de Candia.

Ore 20.15: Giorgio Zanchini presenta “Lockerbie”, Laterza. Intervista: Roberto de Candia.

Ore 21.00: Pietro Grasso presenta “‘U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra”, Feltrinelli. Intervista: Ciro Angelillis.

SABATO 26 SETTEMBRE

Ore 10.00 Onofrio Bancone presenta “La Battaglia di Cerignola”. Intervista: Giovanni Montingelli.

Ore 10.45: Angelo Avello declama un canto de L’Inferno dantesco da “La Divina Commedia”.

Ore 11.15: Gerardo Russo presenta “Due respiri”, Edizioni Zorba. Conversano con l’autore Nicola Conversa, regista sceneggiatore e Tiktoker, e Antonio Stornaiolo (Tata).

Ore 11.30 Margherita Bufi presenta “Le filastrocche di Margherita”, Edizioni La Meridiana. Laboratorio per la Scuola dell’Infanzia su prenotazione presso Biblioteca Ikigai.

Ore 12.00: Presentazione dell’autore Felice Pestilli e delle sue opere.

Ore 17.30: Giovanni Ferrarese presenta “Il caporalato – Una storia”, Carocci Editore. Ne discuteranno con l’autore: Jean Renè Bilongo, Osservatorio Placido Rizzotto – Marcello Colopi, sociologo – avv. Stefano Campese, specializzato in Diritto delle Migrazioni.

Ore 18,30: “Quale futuro per il libro?” dialogano sul tema il Sindaco On. Francesco Bonito e il prof. Giuseppe Cormio.

Ore 19.15: Federico Palmaroli (in arte Osho) presenta “«Awanagana». Cronaca surreale di un mondo reale”, Rai Libri. Intervista: Natale Labia.

Ore 20.00: Marino Bartoletti presenta “100 anni del Napoli. 50 ritratti + l’immortale numero 10”, Gallucci Centauria. Intervista: Paolo Di Giannantonio

Ore 21.00: Fabrizio Bosso jazz perfomance con Bruno Montrone.

DOMENICA 27 SETTEMBRE

Ore 10.00: Vittorio Maria Pelliccioni presenta ‘’La stella di Niamh”, bookabook edizioni. Modera Anastasia Mancino.

A seguire Premiazione IV Memorial Pia Patruno.

Ore 11.00: Nicola Pergola presenta “Il binario negato. Storia del tronco ferroviario Cerignola-Cerignola Campagna”.

Ore 11.30: Giovanni Montingelli presenta Raccontami, Grenzi Editore. Intervengono: Mara Clori e Milena Mastrangelo. Appuntamento in collaborazione con l’Albero dei Fichi.

Ore 12.00: Paolo Saggese presenta La Scuola e la “QUESTIONE MERIDIONALE” (VOL.III), Terebinto Edizioni. Intervista: Salvatore Mininno, dirigente scolastico emerito. Interviene: Giovanni Sasso, presidente SFI Avellino, dirigente scolastico emerito.

Ore 17.00: Laboratorio di inglese a cura di My language (fascia di età 5-10 anni, su prenotazione) presso Biblioteca Ikigai.

Ore 18.30: Luciano Canfora presenta “La parabola della repubblica”, Sellerio.

Intervista: Paolo Di Giannantonio.

Ore 19.30: Luca Sommi presenta “Una bella rivoluzione. 2 giugno 1946”, Paper first. Intervista: Davide Grittani.

Ore 20,15 Ferruccio de Bortoli. Lectio magistralis. Introduce Roberto de Candia.

Ore 21.00: Enzo Iacchetti presenta “25 minuti di felicità (Senza mai perdere la malinconia)”, Bompiani. Intervista: Savino Zaba.