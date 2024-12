Festività Natalizie: potenziato il servizio di trasporto pubblico urbano a Bari

BARI – In vista delle imminenti festività natalizie, l’Amtab, in accordo con l’amministrazione comunale, ha predisposto il potenziamento del servizio di trasporto pubblico urbano per favorire gli spostamenti di quanti vorranno raggiungere agevolmente il centro cittadino anche nelle giornate di festa.

Di seguito quanto previsto:

Navette A, B e C

· il servizio sarà attivo nei giorni 8, 15, 22, 26 e 29 dicembre, 5 e 6 gennaio;

· le prime partenze dalle aree di sosta ex FBN Quasimodo, Pane e pomodoro e largo 2 Giugno saranno effettuate alle ore 8;

· le ultime partenze dal centro città saranno effettuate alle ore 23.40 per la navetta C, alle 22.50 per la navetta A e alle 22.40 per la navetta B; si precisa che, nelle ore successive e fino alle 2.10 di notte, le corse delle navette A e B saranno sostituite dalle corse della navetta AB.

6 dicembre

Venerdì 6 dicembre, giorno di San Nicola, la prima partenza della navetta A dall’area di sosta FBN Quasimodo sarà anticipata alle 4 di mattina.

24 e 31 dicembre

· le prime corse del servizio linee ordinario coincidono con quelle del servizio festivo già in vigore;

· le ultime corse del servizio linee ordinario saranno effettuate dalle ore 18 alle 19;

· la navetta A sarà in servizio dalle ore 5.30 (prima partenza) alle 20.30 (ultima partenza) da corso Vittorio Veneto;

· la navetta B sarà in servizio dalle ore 5.20 (prima partenza) alle 20.30 (ultima partenza) da piazza Massari;

· la navetta C sarà in servizio dalle ore 5.30 (prima partenza) alle 20.33 (ultima partenza) da largo 2 Giugno.

25 dicembre e 1 gennaio

· le prime corse del servizio linee ordinario saranno effettuato dalle ore 7 alle 8;

· le ultime corse del servizio linee ordinario saranno effettuate dalle ore 12.40 alle 14;

· il servizio delle navette A B e C sarà sospeso.