Festa della Municeddha, dal 10 al 14 agosto a Cannole

La 38esima Edizione della Festa della Municeddha riproporrà la tradizione dei piatti tipici, l’autenticità di una sagra unica, musica e divertimento

CANNOLE (LE) – Presentata la 38esima Edizione della Festa della Municeddha: qualità dei prodotti, organizzazione, accoglienza e attenzione alla sicurezza sono gli elementi su cui la Pro Loco Cerceto di Cannole punta soprattutto da sempre per raggiungere gli alti standard qualitativi a cui la Festa della Municeddha ambisce.

Ne hanno parlato in conferenza stampa il presidente della Pro Loco Cerceto, Oronzo Piccinno, il vicepresidente Giuseppe Russo, il sindaco di Cannole, Leandro Rubichi, Gabriele Russo, rappresentante della Pro Loco Young, e il professore Giuseppe Attanasi, Docente Ordinario della Sapienza Università di Roma, direttore del CIMEO, Laboratorio multidisciplinare di Economia Sperimentale per la ricerca sulla natura dei processi decisionali e le interazioni individuali e di gruppo.

“La nostra Festa è una grande festa dedicata a chi ama le tradizioni e la cucina tipica, dedicata ai tantissimi turisti ai quali vogliamo riservare la migliore accoglienza – ha spiegato il presidente Oronzo Piccinno.

Qualità, organizzazione e sicurezza ci stanno a cuore in ogni momento e in tutte le attività; dalla preparazione dei piatti, agli spettacoli musicali per tutti i gusti niente è lasciato al caso. Inoltre la sicurezza e l’igiene è l’altro nostro cruccio e quest’anno il nostro impegno è stato quello di garantire il massimo della sicurezza e dell’igiene a tutti.”

Al presidente Piccinno ha fatto eco il sindaco Leandro Rubichi: “Per il nostro territorio, la Festa della Municeddha e la stessa Pro Loco sono un esempio di coesione, un’eccellenza di cui come sindaco ne sono fiero. L’orgoglio di appartenere alla comunità di Cannole è tangibile durante la Festa, dal più piccolo al più grande dei miei concittadini. Senza dire che questa festa si costruisce dal giorno dopo l’ultima serata di ogni edizione e questo significa un lavoro enorme e importante da parte della Pro Loco Cerceto, un lavoro che tiene conto di tutte le criticità ma anche di tutto il bello che è stato realizzato.”

Il vicepresidente Giuseppe Russo ha sottolineato in aggiunta come la genuinità dei piatti abbia sempre contraddistinto la Festa della Municeddha. Ricette originali e autentiche del territorio: “Le municeddhe alla cannolese e al sugo, i pezzetti di cavallo, i nostri antipasti stuzzicanti, il pane casareccio con la ricotta forte e le alici, la carne arrosto, sono tra i piatti più consumati e quelli per cui i turisti ogni anno tornano a trovarci.”

“La Festa della Municeddha è un evento che ha in ogni modo una ricaduta economica sul territorio non indifferente – ha spiegato poi il professore Giuseppe Attanasi -. La ricerca che stiamo conducendo dal 2017 misura l’impatto economico e sociale di questo evento che è secondo in Salento solo alla Notte della Taranta.”

L’obiettivo della ricerca condotta dal Cimeo – Sapienza Università, in particolare è quello di dimostrare che l’evento Festa della Municeddha, nel quale il contributo pubblico è quasi nullo, genera una ricaduta maggiore per ogni euro investito rispetto ad altri eventi che godono di investimenti più importanti. “Da queste considerazioni si può ripartire per pensare ad un futuro in cui gli organizzatori si potranno sedere ad un Tavolo con gli attori decisionali e le risorse pubbliche saranno distribuite tenendo conto di questi parametri” – ha concluso il professore Attanasi.

Gabriele Russo, rappresentante della Pro Loco Young ha espresso inoltre la gratitudine del gruppo dei giovani che sono stati coinvolti nell’organizzazione di quest’evento.

“Abbiamo voluto uno spazio tutto nostro con un’Area Cocktail Bar e Dj Set – ha spiegato -. Questo ha avvicinato i ragazzi alla nostra Festa e ha reso noi più consapevoli dell’impegno che ognuno deve dedicare all’evento per la sua buona riuscita e per garantire che continui ad esistere per tanti e tanti anni ancora.”

Dunque la Festa della Municeddha, organizzata dalla Pro Loco Cerceto Cannole, è un’emozione tutta da vivere. Sono 5 le serate indimenticabili che attireranno oltre 100.000 persone. Un’esperienza unica, grazie ai prodotti a km0, un’Area Stand e un’Area Ristorante dove sarà possibile gustare le prelibatezze locali.

Un programma straordinario per la Festa della Municeddha

5 serate di musica dal vivo, un palco concerti con 5 gruppi di pizzica e 5 gruppi musicali per offrire spettacoli coinvolgenti e autentici.

Un’Area Cocktail Bar con Dj-set per ballare con le migliori selezioni musicali a partire dall’01.00 e fino a notte fonda, gustando ottimi cocktail.

Oltre 250 volontari, uomini e donne, giovani e giovanissimi, e un’intera comunità in festa che lavora con passione per rendere questo evento un’occasione unica per sentirsi parte di una grande famiglia.

Festa della Municeddha è l’unica sagra pugliese inserita nel circuito Grandi Eventi della Regione Puglia e di Pugliapromozione. L’evento gode del patrocinio della Provincia di Lecce – Salento d’Amare, del Comune di Cannole e di UNPLI.

Un appuntamento imperdibile dunque per i tanti turisti e gli amanti della buona cucina e della musica tradizionale. La Festa della Municeddha si conferma soprattutto come un evento capace di unire tradizione e modernità. Inoltre offre a tutti i partecipanti un’esperienza indimenticabile nel cuore del Salento.

La Festa della Municeddha

La kermesse gastronomica Festa della Municeddha è stata ideata dalla Pro loco Cerceto di Cannole per onorare la municeddha. Si tratta di una varietà di chiocciola il cui nome scientifico è Helix Aperta, conosciuta come monachella o, appunto, municeddha. Per di più Cannole è legata a doppio filo con la municeddha .Infatti in passato, gli abitanti di questo delizioso borgo salentino, erano definiti con l’appellativo di ‘cuzzari’, ovvero ‘raccoglitori di cozze’ (in dialetto locale con il termine ‘cozze’ si indicano le lumachine di terra).

In conclusione Festa della Municeddha consente a turisti e visitatori di vivere un’incredibile esperienza, attraversando i sentieri della tradizione, per raccontare di Cannole e del suo territorio. E ancora della cucina tipica e dei prodotti identitari, della bellezza dei luoghi e della straordinaria forza di un evento gastronomico diventato in 38 edizioni uno degli appuntamenti imperdibili dell’agosto salentino.

Quindi cibo, musica, tradizioni di qualità hanno fatto grande Festa della Municeddha. Una festa folkloristica che si fa custode della cultura popolare più autentica.

Sponsor dell’edizione 2024 Dreher, Cantina Sampietrana, Itst Academy Puglia, Torcito Resort, Travellito Vacanze, Calura Residence. E ancora Spagnoletti, Reale Mutua Spa, Ortopedie Galiotta, Blu Mapul, Pietra Viva Srl, Samo Security, COOPER Investigazioni e Sicurezza, Voglia di Frutta 2, Autin di Vilei Renato, Griko Caffè.

PROGRAMMA MUSICALE

FESTA DELLA MUNICEDDHA 2024

10 agosto

Dalle 22.00 alle 23.25: SANDRO PELLÈ e i KALURIA

Dalle 23.30 all’1.00: ACCASACCIO

Area Cocktail Bar

Dall’1.00 alle 3.00 dj-set con LADY DJ

11 agosto

Dalle 22.00 alle 23.25: MAKARIA

Dalle 23.30 all’1.00: ORCHESTRA ALL’ITALIANA – Tributo a Renzo Arbore

Area Cocktail Bar

Dall’1.00 alle 3.00 dj-set con DJ MUERCH & PTK

12 agosto

Dalle 22.00 alle 23.25: BALLA BALLA IN TOUR – Gruppo Folk 2000 e I Scianari

Dalle 23.30 all’1.00: NESSUNA PRETESA

Area Cocktail Bar

Dall’1.00 alle 3.00. dj-set con ALBERTO MINNELLA & ROBY TEX

13 agosto

Dalle 22.00 alle 23.25: SCIACUDDHUZZI

Dalle 23.30 all’1.00: FORTE FORTE…LIVE SHOW STORY – Tributo a Raffaella Carrà

Area Cocktail Bar

Dall’1.00 alle 3.00. dj-set con RAFFY DJ

14 agosto

Dalle 22.00 alle 23.25: POST MERIDIEM DANCE CREW

Dalle 23.30 all’1.00: :ANTONIO CASTRIGNANÓ & Taranta Sounds – BABILONIA

Area Cocktail Bar

Dall’1.00 alle 3.00 dj-set con ADAMO COTARDO DJ