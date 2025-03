Festa dell’Annunziata a San Giovanni Rotondo

Sabato 29 e domenica 30 marzo 2025 presso la Chiesa dell’Annunziata in Località Matine

SAN GIOVANNI ROTONDO – La comunità di San Giovanni Rotondo attende con trepidazione il ritorno della Festa dell’Annunziata in programma sabato 29 e domenica 30 marzo in Località Matine, per un fine settimana ricco di eventi dedicati alla riscoperta delle tradizioni, della cultura enogastronomica e della spiritualità.

La cerimonia di inaugurazione dell’evento si è svolta il 25 marzo, giorno in cui si celebra la festa dell’Annunziata, presso il Chiostro San Francesco di Palazzo di Città alla presenza delle autorità locali e di un nutrito pubblico.

Dichiarazioni

Il Sindaco Filippo Barbano ha espresso grande soddisfazione per l’entusiasmo con cui il comitato organizzatore ha promosso l’iniziativa: «La Festa dell’Annunziata rappresenta un legame profondo con la nostra storia e le nostre radici. Lo dimostrano anche i tanti messaggi di gratitudine che abbiamo ricevuto per aver ripristinato questa festività che è sicuramente un momento di fede, ma è anche uno strumento che permette di riportare alla luce alcuni aspetti culturali e alcune tradizioni».

Anche l’Assessore all’Agricoltura Michele Longo ha sottolineato l’importanza dell’evento che nasce dal basso, dalla volontà dei cittadini di recuperare un’antica tradizione: «La festa rappresenta un’importante occasione non soltanto per riprendere il rito religioso, il “Cammino dell’Annunziata”, la Messa, l’accensione del falò e i giochi della tradizione, ma anche per promuovere i prodotti a km zero (come l’olio extravergine di oliva, la mandorla bianca e i formaggi locali) e sensibilizzare la comunità ad un consumo consapevole e sostenibile grazie al Mercato della Terra e ai diversi laboratori in programma».

Il Presidente del Comitato Organizzatore, Franco Budrago, ha evidenziato il lavoro svolto per riportare in vita questa storica celebrazione: «Quaranta anni fa un gruppo di giovani, ora settantenni, decise di riprendere la tradizione della Festa dell’Annunziata. Per quattro anni, dal 1983 al 1986, riuscimmo a mettere in campo diverse attività con l’aiuto di tutti. Abbiamo voluto ripristinare una festa che appartiene alla nostra tradizione, rendendola un evento capace di attrarre visitatori e di coinvolgere tutte le generazioni».

Durante la cerimonia di inaugurazione sono state proiettate delle fotografie di Giovanni Fiorentino raffiguranti diversi momenti della Festa dell’Annunziata del 1985.

PROGRAMMA DELLA FESTA DELL’ANNUNZIATA

Il ricco programma di sabato e domenica è un’occasione imperdibile per immergersi nelle tradizioni locali, scoprire i sapori autentici del territorio e vivere momenti di condivisione tra cultura e spiritualità.

Sabato 29 marzo

Ore 15:00 – Ritrovo in Piazza Padre Pio per il “Cammino dell’Annunziata”, partenza alle 15:30 verso la Chiesa dell’Annunziata (Località Matine), all’arrivo celebrazione della Santa Messa.

A seguire Serata Folk con il gruppo musicale “Garganensi”.

Domenica 30 marzo

Ore 9:00/17:00 – Apertura del Mercato della Terra

Ore 9:30 – Passeggiata guidata negli uliveti secolari e lungo le antiche mulattiere di Valle Grande con il dott. Giovanni Russo.

Ore 10:30 – Area didattica con workshop e laboratori:

_ Cultura micologica e ambientale del territorio garganico con il dott. Pio di Giorgio, presidente Slow Food Gargano (Ass. Micologica Funghi Gargano)

_ L’importanza del consumo dei prodotti a Km 0 con Istituto Alberghiero IPOEA Michele Lecce

_Gli oli Evo-Bio del Comune di San Giovanni Rotondo con Tenuta Donna Vittoria – Oleum Mio

_ Pastorizia: i formaggi del Gargano con Masseria Bramante Giuseppe

_ Incontro con i produttori: Masseria Macerone, Azienda Agricola Pazienza, Azienda Agricola Bio Grani Antichi, Azienda Agricola Liscio

_ Street food con stand enogastronomici con Istituto Alberghiero IPOEA Michele Lecce.

Ore 15:00 – Giochi antichi (corsa nei sacchi, tiro alla fune, palo della cuccagna)

Ore 17:30 – Celebrazione eucaristica, a seguire processione

Ore 19:00 – Accensione del grande falò con Associazione “Le Fanoie”

Ore 20:00 – Concerto di “Napolitudine” con Sal Esposito, a seguire DJ Set.

È disponibile il servizio navetta: sabato 29 marzo dalle ore 17:00 solo ritorno (dalla Chiesa dell’Annunziata a Piazza Europa (Poste); domenica 30 marzo dalle ore 9:00, andata e ritorno (Piazza Europa-Chiesa dell’Annunziata).

La Festa dell’Annunziata è promossa dal Comune di San Giovanni Rotondo, con il supporto del Comitato Festa dell’Annunziata e con il sostegno della Regione Puglia.