Federico Primiceri a Corigliano d’Otranto per le Domeniche al Castello Volante

CORIGLIANO D’OTRANTO (LE) – Domenica 21 novembre al Castello Volante di Corigliano d’Otranto proseguono gli appuntamenti autunnali della rassegna “Le domeniche al Castello”. Dalle 19:30 (ingresso gratuito) la terrazza di “Nuvole – Cibi, storie, culture”, l’Officina del gusto e degli spiriti dell’antico maniero, ospiterà Federico Primiceri, dj della scena elettronica e rock salentina da oltre vent’anni. Durante la serata sarà possibile degustare la cucina street food e la drink list di gin premium di Nuovole (prenotazione ai tavoli consigliata al 3343429268) dove la cultura gastronomica del Salento incontra quella dei popoli che l’hanno attraversato per dare vita a sapori originali. Le domeniche nel Castello rientrano nel “SEI FESTIVAL – Tutto l’anno”, promosso da Coolclub con il sostegno della Regione Puglia – Custodiamo la cultura in Puglia 2021 – Soggetti FUS. Il progetto Castello Volante – vincitore del bando per l’adeguamento degli attrattori turistici all’accoglienza di attività di spettacolo dal vivo della Regione Puglia – è gestito dal 2017 da Multiservice Eco, Big Sur e Coolclub in collaborazione con il Comune di Corigliano d’Otranto.