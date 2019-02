Federico Buffa con “Il rigore che non c’era” fa tappa a Bari e Taranto

La tournée del grande storyteller italiano con Marco Caronna, Jvonne Giò, Alessandro Nidi regia di Marco Caronna

BARI – Arriva mercoledì 6 marzo al Teatro Palazzo di Bari (Corso Sidney Sonnino, 142 – ore 21) “Il rigore che non c’era”, lo spettacolo di Federico Buffa, che sta facendo registrare il tutto esaurito nei teatri italiani. Lo show, prodotto da International Music and Arts, su testo scritto a quattro mani da Buffa con Marco Caronna, partendo da alcune storie sportive, si trasforma in un affresco storico, poetico e musicale. Per info: www.facebook.com/teatropalazzo ; biglietti su www.vivaticket.it

Il giorno successivo, giovedì 7 marzo, “Il rigore che non c’era”, farà invece tappa a Taranto, sul palco del Teatro Orfeo (Via Pitagora, 78 – ore 21); per info: www.teatrorfeo.it, biglietti su www.vivaticket.it

“Il rigore che non c’era” è quell’evento, magari improvviso, che ha cambiato la storia di una partita, quella metafora, talvolta inaspettata, che ha trasformato la storia di una vita. In un luogo non collocato nel tempo e nello spazio, incontriamo personaggi ad un bivio, davanti ad una scelta, condannati a raccontare e a raccontarsi.

Buffa così inizia il suo percorso che passa dalla storia di Sendero Luminoso a quella del Loco Houseman, da LeBron James al millesimo gol di Pelè. E ancora, vicende intrecciate tra loro, come quella di Elis Regina e di Sam Cooke, il tutto punteggiato dalla musica di Alessandro Nidi, che sottolinea, impreziosisce e accompagna le parole.

Sullo sfondo, una casa e la copertina di Sergeant Pepper dei Beatles, presente nella scena e nel testo. Da quella casa compare una sorta di angelo, custode e disincantato, interpretato da Jvonne Giò. In scena con Federico Buffa, uno strampalato attore interpretato da Marco Caronna, regista dello spettacolo, ed un pianista, Alessandro Nidi, compagni di viaggio nello scoprire che quel rigore ha cambiato la storia di tutti.

Federico Buffa (Milano, 28 luglio 1959) è un giornalista, e telecronista sportivo italiano. Oltre alla sua attività di telecronista di basket e commentatore sportivo, Buffa ha condotto alcune trasmissioni antologiche sempre a tema sportivo, nelle quali ha dimostrato – secondo Aldo Grasso – di “essere narratore straordinario, capace di fare vera cultura, cioè di stabilire collegamenti, creare connessioni, aprire digressioni” in possesso di uno stile avvolgente ed evocativo.