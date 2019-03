Ergane presenta: Donna è Arte – Incontri e Condivisioni. L’arte performativa di Tania Pagliara

Venerdì 22 marzo 2019, alle ore 19:00, presso Icaro Space, arriva l’arte performativa di Tania Pagliara, pittrice, performer e ricercatrice autonoma

LECCE – Ergane organizza l’evento ‘Donna è Arte’, inserito nel ciclo di eventi ‘Incontri e Condivisioni’. Venerdì 22 marzo 2019, alle ore 19:00, presso i locali di Icaro Space a Lecce (Viale Finlandia, 11), la pittrice e performer Tania Pagliara presenterà le proprie opere nel corso di una serata dedicata all’arte performativa e pittorica.

L’evento pone la figura della Donna al centro della narrazione, in un racconto che muove dalla poetica e dalle visione trascendente e spiritualista dell’artista, per sviluppare un discorso più profondo e, al contempo, del tutto sui generis, sul rapporto tra l’essenza femminile e il mondo. In questi termini deve essere letto e interpretato il titolo dell’incontro: ‘Donna è Arte’, in un percorso che utilizza il concetto di ‘Essere’ come fulcro simbolico del proprio storytelling. La Donna è, esiste, vive, si rivela attraverso l’arte e tramite essa esprime se stessa, in tutta la propria coscienza e forza atavica.

La serata sarà strutturata in diversi momenti: Tania, pittrice, performer e ricercatrice autonoma, aprirà l’evento con una serie di riflessioni sulle sue opere, seguirà quindi una dimostrazione di arte performativa, che accenderà un focus specifico sulla poetica dell’autrice, il corpo dell’artista si farà strumento di connessione tra la sua opere e lo spazio entro cui agisce. Il pubblico in sala potrà così fare esperienza fisica e sensoriale di un viaggio che volge alla ricerca di una propria introspezione.

L’arte di Tania Pagliara è orientata a indagare in modo sperimentale e innovativo elementi focali dell’essenza umana, attingendo da un immaginario ancestrale che ripercorre il folclore, il ritualismo, la trans, con indole animista e in costante tensione verso l’esperienziale, indagando nei modi più molteplici la figura della Donna, intesa come Madre, Istinto e Natura.