Elodie, annullata la data di Sant’Agata di Puglia

SANT’AGATA DI PUGLIA (FG) – Per motivi non dipendenti dalla volontà dell’artista e per decisione del Comune di Sant’Agata di Puglia, nel rispetto delle regole anti-Covid, il live di Elodie, previsto venerdì 21 agosto in occasione dell’evento “Sul Palco delle Puglie 2020”, è annullato.

La cantante romana, dopo essersi esibita in Valle D’Aosta, sabato 18 luglio, in occasione del Musicastelle Outdoor 2020, e all’Indiegeno Fest di Patti (ME), mercoledì 5 agosto, proseguirà i propri impegni live con “This is Summer”, prodotto da Vivo Concerti, ad Ascoli Piceno, domenica 30 agosto, con una special performance insieme a Dardust e Mahmood, durante il “Memorial Alessandro Troiani”, e a Catania, giovedì 3 settembre, presso Villa Bellini. L’ultimo appuntamento sarà a Sammichele di Bari, domenica 13 settembre, in occasione del Sammichele Music Festival.

Negli ultimi mesi Elodie, già molto apprezzata da pubblico e critica, ha conquistato alcuni importanti traguardi discografici. Dopo aver ottenuto le certificazioni di disco d’oro sia per il singolo “Guaranà” sia per la collaborazione in “Ciclone” di Takagi & Ketra, l’artista ha raggiunto la certificazione di disco d’oro per l’album “This is Elodie” e il disco di platino per “Andromeda”, canzone presentata all’ultimo Festival di Sanremo, tra le più apprezzate della kermesse. Con oltre 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e più di 240 milioni di visualizzazioni su YouTube, Elodie si conferma tra i protagonisti dell’estate 2020.