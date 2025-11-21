Elezioni Regionali 2025, rilascio tessere elettorali: aperture straordinarie uffici a Bari

BARI – La ripartizione Servizi demografici, elettorali e statistici ricorda che, in occasione delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025, sono garantite aperture straordinarie degli uffici per il rilascio del duplicato o per il rinnovo della tessera elettorale, da oggi, venerdì 21 novembre, fino a lunedì 24 novembre, presso le seguenti sedi:

· Ufficio Elettorale (corso Vittorio Veneto n. 4)

· Delegazione Torre a Mare (via Monte Sei Busi n. 2)

· Delegazione Carrassi – San Pasquale (corso Benedetto Croce n. 96)

· Delegazione Carbonara – Ceglie – Loseto (via Geremia d’Erasmo n. 3)

· Delegazione San Paolo (via Vincenzo Ricchioni n. 1)

· Delegazione Santo Spirito (via Fiume n. 8)

con i seguenti orari:

· venerdì 21 novembre: dalle ore 9.00 alle ore 18.00

· sabato 22 novembre: dalle ore 9.00 alle ore 18.00

· domenica 23 novembre: dalle ore 7.00 alle ore 23.00

· lunedì 24 novembre: dalle ore 7.00 alle ore 15.00

In via straordinaria, sarà inoltre attiva come sede aggiuntiva il Municipio V (piazza Gianmarko Bellini n. 1), al fine di agevolare l’accesso al servizio da parte dei cittadini, con i seguenti orari:

· venerdì 21 novembre: dalle ore 15.30 alle ore 18.00

· sabato 22 novembre: dalle ore 9.00 alle ore 18.00

· domenica 23 novembre: dalle ore 7.00 alle ore 23.00

· lunedì 24 novembre: dalle ore 7.00 alle ore 15.00

Si ricorda, infine, che tutte le informazioni utili sull’elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia sono disponibili nella sezione Elezioni Regione Puglia 23 e 24 novembre 2025 del portale istituzionale.

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 23 novembre, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 24 novembre, dalle ore 7 alle 15.