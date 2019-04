E’ la settimana della Coppa Puglia a Grottaglie

Questa mattina la presentazione ufficiale

GROTTAGLIE (TA) – E’ stata presentata ufficialmente questa mattina, presso la Provincia di Taranto, le due Final Four di Coppa Puglia di Volley: quella Femminile di Castellaneta e Laterza e quella Maschile che si terrà a Grottaglie. Presenti all’evento: Giuseppe Quaranta, presidente della società ospitante, il Volley Club Grottaglie, Vincenzo Quaranta, Vicesindaco ed Assessore allo Sport del Comune di Grottaglie e Antonio Fasano, Vicepresidente FIPAV Taranto.

La Kermesse vedrà sfidarsi, il prossimo 20 Aprile, Volley Club Grottaglie, Formaggi Arrè Turi, Spot&Go Racale- Alliste e New Volley Polignano. Le due semifinali si terranno, in contemporanea, alle ore 11:00 mentre la finalissima si disputerà alle 17:00. Teatro delle sfide sarà la Città delle Ceramiche la quale ospiterà al Palazzetto Campitelli i padroni di casa del Grottaglie, il quale sfiderà il Turi, mentre nel nuovo Palazzetto Marinelli giocheranno la prima gara ufficiale nell’impianto Racale-Alliste e Polignano.

A fare gli onori di casa è stato Antonio Fasano, Vicepresidente FIPAV Taranto il quale dopo aver fatto gli onori di casa ha ricordato quanto sia in crescita il movimento tarantino e di quanto sia onorato il movimento provinciale per essersi visto assegnare le due Final Four di Serie C. Il Vicepresidente ha poi concluso il suo intervento augurando buona fortuna a tutti i team coinvolti nelle due kermesse.

Ha preso poi la parola il Presidente del Volley Club, Giuseppe Quaranta: “Nulla è dovuto al caso: questo momento si è costruito negli anni con il lavoro. Siamo fra le società che organizzano il massimo evento regionale della pallavolo. Ringrazio chi ci ha sostenuto e chi ha reso questo possibile con il supporto. Ringrazio il comune e l’assessore allo sport Vincenzo Quaranta che si è prodigato per attrezzare al meglio le strutture, fra cui il Pala Marinelli che verrà inaugurato in questa occasione. Vogliamo che sia la Final Four di tutti i tifosi e gli appassionati, per questo insieme a Canale 85, media partner dell’evento abbiamo trovato l’accordo che ci permetterà di andare in onda sui canali dell’emittente pugliese la Finale di Coppa Puglia. Voglio ringraziare la redazione per l’importanza data all’Evento“.

La parola poi è passata al Vicesindaco ed Assessore allo Sport del Comune di Grottaglie, Vincenzo Quaranta: “Ho trascorsi di pallavolo e so che è uno degli sport più belli; è una disciplina fantastica e Grottaglie2020 promuove la crescita e la visibilità di questo sport. È compito nostro dare spazio agli sport che non hanno la visibilità che meritano, compresi gli sport paraolimpici. Cerchiamo di mettere nella migliore condizione le società per lavorare. Ci fa piacere promuovere l’evento che inaugurerà il nuovo Palazzetto. Il fatto di portare eventi del genere nei nostri comuni sarà sicuramente uno sponsor per gli eventi futuri“.