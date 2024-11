Doppio appuntamento di “Suoni del Sud” a Foggia

Domenica 10 novembre al Teatro Giordano si esibirà al mattino il Duo Gismondi-De Angelis; di sera invece protagonista sarà Jovanny Pandolfo

FOGGIA – Una domenica di grande musica quella del 10 novembre al Teatro Giordano di Foggia con il doppio appuntamento di “Suoni del Sud”. Si comincerà alle 11 del mattino nella Sala Fedora che ospiterà il consueto concerto aperitivo. Protagonista sarà il Duo Gismondi-De Angelis, composto da Loreto Gismondi al violino e Giuliano De Angelis al violoncello, che proporrà al pubblico un’esperienza particolarmente coinvolgente, con brani che offriranno anche importanti spunti di riflessione.

Il programma si aprirà con gli “8 Pezzi per violino e violoncello” di Reinhold Glière, compositore ucraino naturalizzato russo. Si proseguirà con la “Peace Suite” di Paolo Fradiani, composta appositamente per il Duo Gismondi-De Angelis, seguita dal “Medley per violino e violoncello” di Ennio Morricone arrangiato da Loreto Gismondi. In seguito, si potranno ascoltare l’arrangiamento di De Angelis del celebre brano “Czardas” di Monti e “Yesterday” dei Beatles. In chiusura, la famosa “Passacaglia” di Haendel/Halvorsen, un brano molto virtuosistico che metterà in evidenza le doti strumentali dei due musicisti.

Al termine dell’evento, gli spettatori potranno godersi un aperitivo al Bar Maluì, in Via Oberdan 34, nei pressi del teatro, esibendo il biglietto d’ingresso.

In serata, alle 20.30, nell’ambito della Terza Stagione dell’Orchestra ICO “Suoni del Sud”, sul palco del Teatro Giordano si esibirà un giovane prodigio del pianoforte, Jovanny Pandolfo. Nato a Lamezia Terme, Pandolfo, 15 anni, ha iniziato lo studio del pianoforte quando ne aveva 9, raggiungendo rapidamente grandi traguardi. Vincitore di numerosi premi, tra cui il 1° premio al Concorso pianistico internazionale Alessandro Longo, si è esibito anche a Rai Radio 3 e con l’Orchestra Filarmonica della Calabria.

Domenica sarà accompagnato dall’Orchestra di Matera e della Basilicata, guidata da Ender Sakpinar, direttore principale dell’Istanbul State Symphony Orchestra e dell’Eskisehir Metropolitan Symphony Orchestra.

Il programma musicale proposto a Foggia include la Sinfonia da “Le nozze di Figaro” e il Concerto per pianoforte e orchestra K 466 di Mozart, e la Sinfonia n. 1 di Beethoven.

Entrambi gli appuntamenti sono organizzati dall’Associazione musicale Suoni del Sud, presieduta da Libera Granatiero, in collaborazione con il Teatro “Umberto Giordano” e il Conservatorio di musica Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. La direzione artistica è di Ettore Pellegrino. Per informazioni, si può chiamare il numero 324.591224