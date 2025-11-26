“Donne”, di e con Benedetta Lusito domani a Bari

Al teatro Casa di Pulcinella di Bari, Vitainmoto, con “Donne”, porta in scena l’omaggio alle cantanti italiane per il progetto Futura

BARI – Giovedì 27 novembre, al teatro Casa di Pulcinella di Bari, si terrà il reading musicale “Donne”, di e con Benedetta Lusito, organizzato dall’associazione Vitainmoto all’interno della rassegna “Donne in scena”, promossa nell’ambito della terza edizione dell’avviso pubblico “Futura – La Puglia per la parità”.

Lo spettacolo di teatro in musica prende il titolo dalla celebre canzone di Mia Martini e propone un viaggio nei brani di grandi interpreti della musica italiana – donne e uomini – che hanno saputo distinguersi per l’impegno nella lotta contro la violenza e il pregiudizio, promuovendo inclusione e accettazione delle fragilità. Tra le voci più amate, icone come Fiorella Mannoia e la stessa Mia Martini, capaci di ispirare e motivare attraverso canzoni che hanno contribuito al cambiamento culturale.

Il progetto nasce da un’idea di Benedetta Lusito

artista, attrice e musicista, impegnata nella ricerca di linguaggi che intrecciano parola e musica. Figura di rilievo nel panorama culturale pugliese e nazionale, Lusito è una performer capace di unire teatro e musica con forte impegno civile, portando sul palco sia la tradizione popolare – con esperienze significative al fianco di Eugenio Bennato e nel progetto Taranta Power – sia produzioni contemporanee di contaminazione artistica. La sua poetica si fonda sull’idea dell’arte come strumento di espressione autentica e di cambiamento culturale, con particolare attenzione ai temi dell’inclusione, della parità di genere e della lotta contro il pregiudizio.

Ad anticipare lo spettacolo, alle 20.30, ci sarà una guida all’ascolto che introdurrà il pubblico ai temi e ai brani della serata.

L’evento si inserisce nel programma della rassegna “Donne in scena”, parte integrante del progetto “Futura – La Puglia per la parità – terza edizione”, promosso dal Consiglio regionale della Puglia, volto a promuovere la cultura della parità di genere attraverso l’arte e la narrazione.

Teatro Casa di Pulcinella – Arena della Vittoria 4/a – Bari

Infoline: 3510424370

Inizio spettacolo: 21.00