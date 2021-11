Domenica Verde per i volontari de La Via della Felicità Puglia

Foggia e Barletta: i volontari intervengono per contrastare il degrado

BARI – Domenica 28 Novembre i volontari de La Via della Felicità si incontreranno a Foggia alle ore 10:30 in Via Einaudi al parcheggio del supermercato (Ex Eurospin) e a Barletta alle ore 9:30 al Bar Levante nei pressi del Braccio di Levante.

Tutto è iniziato, con una prima uscita, di alcuni cittadini pugliesi che desideravano prendersi cura delle aree verdi della propria città con una raccolta dei rifiuti abbandonati tra aiuole, litoranea, parchi e strade.

Una soddisfazione: numerosi cittadini si sono avvicinati ai volontari per complimentarsi e chiedere di essere coinvolti e partecipare a future operazioni di pulizia.

Detto fatto: ormai a Barletta da anni continua l’iniziativa sulla litoranea, dove qualche giorno fa è avvenuta anche una segnalazione da parte di un cittadino. A Foggia, invece, l’attività è partita da qualche mese ma già si è creato un gruppo di 20 persone.

Chiunque voglia essere d’aiuto è ben accetto; servono guanti tanta buona volontà. Tutto la restante attrezzatura verrà consegnata dai volontari al luogo di ritrovo.

Tutti insieme possiamo educarci al rispetto per il nostro ambiente. Come scrisse l’autore L. Ron Hubbard nella guida al buon senso La Via della Felicità: “Ci sono molte cose che le persone possono fare per aiutare a prendersi cura del pianeta. Si inizia con l’impegno personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto. L’Uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo. Dopotutto è il posto in cui viviamo.”