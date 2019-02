Dico No alla Droga Puglia distribuisce materiale informativo in diverse località della Regione

Le attività svolte in regione per una maggiore consapevolezza al fine di prevenire l’uso di droghe

BARI – Lo scorso martedì 5 febbraio i volontari di Dico No alla Droga Puglia, nella città di Trani, hanno portato avanti la campagna di volontariato con la distribuzione di materiale informativo incentrato sugli effetti dannosi derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti. Il materiale è stato conferito a numerose attività commerciali per consentire agli utenti delle suddette attività di poterne usufruire per informarsi.

Durante le scorse settimane sono state numerose le operazioni di volontariato portate a compimento dagli stessi volontari dell’associazione pugliese che costantemente si impegna per diffondere una conoscenza dettagliata sugli effetti deleteri delle droghe.

Sono stati distribuiti opuscoli a più riprese nella città di San Ferdinando di Puglia, sia per strada che nelle attività commerciali, nella città di Bari e di Taranto.

L’attività d’informazione mira alla divulgazione costante di dati precisi su tutte le conseguenze dell’abuso di droghe come deterrente contro l’uso stesso di sostanze stupefacenti. Continuamente i volontari dell’associazione si impegnano in Puglia e in numerose altre regioni d’Italia portando avanti lo stesso principio.

Infatti per i volontari è importante ricordare questa affermazione dell’umanitario L. Ron Hubbard: “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione.”

Per maggiori informazioni visita il sito www.noalladroga.it