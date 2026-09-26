Dal 18 ottobre la Stagione concertistica Opera Prima 2026-2027

La nona edizione della Stagione concertistica Opera Prima si svolgerà dal 18 ottobre 2026 al 17 aprile 2027 ad Arnesano, San Pancrazio Salentino, Lecce e Monteroni di Lecce

PUGLIA – Undici appuntamenti, tra cui quello con il tradizionale Festival di Pasqua, quattro comuni coinvolti e un percorso musicale che attraversa epoche, linguaggi e formazioni diverse: si apre domenica 18 ottobre la IX Stagione concertistica Opera Prima, diretta da Ludovica Rana, in programma fino al 17 aprile 2027 tra San Pancrazio Salentino (Br), Arnesano (Le), Lecce e Monteroni di Lecce. Spaziando dal grande repertorio cameristico alla tradizione operistica alla musica contemporanea, la stagione affianca interpreti di consolidata esperienza a giovani musicisti e alle formazioni nate dai progetti dell’Associazione Musicale Opera Prima.

L’inaugurazione è affidata a Marcello Panni e al Nuovo Ensemble del Sud, domenica 18 ottobre nella Sala Vizzi di San Pancrazio Salentino (Br), con Sud e Magia.

Al centro le Popsongs di Panni, nate negli anni della sua direzione dell’Orchestra “Tito Schipa” di Lecce e oggi riproposte con un ensemble rinnovato, formato da giovani interpreti del territorio. Il programma attraversa melodramma, canzone napoletana e tradizione salentina, da Rossini, Massenet, Verdi e Händel fino a La Terra del Rimorso, in un originale incontro tra scrittura colta e folklore. La serata assume inoltre un particolare valore per il legame con San Pancrazio, dove Panni abbozzò le prime esecuzioni del progetto.

Il secondo appuntamento, sabato 24 ottobre al Teatro Oratorio Don Orione di Arnesano, è affidato al duo Matteo Fabi, violoncello, e Maya Oganyan, pianoforte, protagonisti di Paesaggi sonori: da Grieg a Prokofiev: due sonate che attraversano Ottocento e Novecento, dal lirismo romantico di Grieg all’essenzialità espressiva di Prokofiev.

La musica da camera torna protagonista a novembre con il duo Maria Serena Salvemini e Pietro Laera, impegnati il 21 novembre in Après un rêve, un percorso tra Brahms, Wieniawski, Fauré e Sarasate che accosta lirismo e virtuosismo, e con il trio formato da Gabriele Ceci, Ludovica Rana e Mirco Ceci, il 28 novembre, con Dal salotto alla sala del trono, dedicato a Haydn e Beethoven.

Sabato 5 dicembre è invece la volta di Les Adieux

un concerto dal forte valore simbolico affidato ai giovani musicisti della grande orchestra di bambini e ragazzi nata dal progetto sociale di Opera Prima. Un appuntamento che porta sul palco il frutto di un percorso di formazione e inclusione attraverso la musica, riunendo le diverse formazioni giovanili del progetto in un momento corale.

La stagione riprende nel 2027 a Monteroni di Lecce, al Teatro Tenda-Melograni Martino, con il trio formato da Francesco D’Orazio, Ludovica Rana e Liuba Gromoglasova, protagonisti il 23 gennaio di Tra giovinezza e maturità, tra Bernstein, Henze e Brahms.

Il 13 febbraio è dedicato alla presentazione del Festival di Pasqua, con il duo formato da Marco Mancini, sassofono, e Camilla Chiga, pianoforte, in un programma novecentesco che mette in dialogo Decruck, Desenclos e Prokofiev.

Dal 26 al 28 marzo, al Teatro Paisiello di Lecce, arriva quindi il Festival di Pasqua (evento fuori abbonamento).

Appuntamento conclusivo sabato 17 aprile a Monteroni di Lecce con Giulia Falzarano, protagonista del recital pianistico Verso l’isola gioiosa. Un viaggio da Beethoven a Chopin, da Skrjabin a Debussy, attraverso alcune delle pagine più significative e suggestive del repertorio pianistico.

La IX Stagione concertistica Opera Prima è organizzata dall’Associazione Musicale Opera Prima con la direzione artistica di Ludovica Rana, e conferma anche per il 2026-2027 il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Biglietti in vendita dal 10 ottobre su Vivaticket.

Informazioni: 327 4562684

www.stagioneconcertisticaoperaprima.com

IL PROGRAMMA

Domenica 18 ottobre 2026 ore 20.00

San Pancrazio Salentino – Sala Vizzi

Sud e Magia

Marcello Panni e Nuovo Ensemble del Sud

Nuovo Ensemble del Sud

Gabriele Ceci, violino

Daniele De Pascalis, contrabbasso

Emilio Mazzotta, tromba

Ludovico Centonze, trombone

Christian Costantini, clarinetto

Antonio Vergine, fagotto

Alessandro Marrocco, percussioni

Marcello Panni, direttore

Programma

“Popsongs” di Marcello Panni (Edizioni Musicali Rai Com)

Cruda Sorte da L’Italiana in Algeri di G. Rossini

Meditation da Thaïs di J. Massenet

Brindisi da La Traviata di G. Verdi

Lascia ch’io pianga da Rinaldo di G. F. Haendel

Tu scendi dalle stelle di A. de’ Liguori

Marechiare di F. P. Tosti

Torna a Surriento di E. De Curtis

La Terra del Rimorso – Taranta indiavolata

La Terra del Rimorso – Canto d’amore

La Terra del Rimorso – Pizzica di Cosimino

Sabato 24 ottobre 2026 ore 19.00

Arnesano – Teatro Oratorio Don Orione

Paesaggi sonori: da Grieg a Prokofiev

Matteo Fabi, violoncello

Maya Oganyan, pianoforte

Programma

E. Grieg Sonata in la minore op. 36

S. Prokofiev Sonata in do op. 119

Sabato 21 novembre 2026 ore 19.00

Arnesano – Teatro Oratorio Don Orione

Après une réve

Maria Serena Salvemini, violino

Pietro Laera, pianoforte

Programma

J. Brahms Sonata n. 1 in sol maggiore op. 78

H. Wieniawski Polonaise de Concert op. 4

G. Fauré Après une réve

P. de Sarasate Carmen Fantasy (fantasia da concerto sulla Carmen di G. Bizet)

Sabato 28 novembre 2026 ore 19.00

Arnesano – Teatro Oratorio Don Orione

Dal salotto alla sala del trono

Gabriele Ceci, violino

Ludovica Rana, violoncello

Mirco Ceci, pianoforte

Programma

J. Haydn Trio n.18 Hob 15/31

L. Van Beethoven Trio Arciduca op. 97

Sabato 5 dicembre 2026 ore 19.00

Arnesano – Teatro Oratorio Don Orione

Les Adieux

Vincenzo Rana

Orchestre Sistema Musica Arnesano

In programma musiche di L. Van Beethoven, P. I. Cajkovskij, G. Bizet

Sabato 23 gennaio 2027 ore 19.00

Monteroni di Lecce – Teatro Tenda – Melograni Martino

Tra giovinezza e maturità

Francesco D’Orazio, violino

Ludovica Rana, violoncello

Liuba Gromoglasova, pianoforte

Programma

L. Bernstein Trio per violino, violoncello e pianoforte op. 2

H. W. Henze Adagio adagio per piano trio

J. Brahms Trio op.8 in si maggiore per pianoforte e archi

Sabato 13 febbraio 2027 ore 19.00

Monteroni di Lecce – Teatro Tenda – Melograni Martino

Presentazione del Festival di Pasqua

Marco Mancini, sassofono

Camilla Chiga, pianoforte

Programma

F. Decruck Sonate en ut dièze

A. Desenclos Prélude, cadence et finale

S. Prokofiev Sonata op. 94 per flauto e pianoforte

(trascr. a cura del Duo Chiman per sassofono soprano e pianoforte)

26, 27, 28, marzo 2027 ore 19.00

Lecce, Teatro Paisiello

Festival di Pasqua

Sabato 17 aprile 2027 ore 19.00

Monteroni di Lecce – Teatro Tenda – Melograni Martino

Verso l’isola gioiosa

Giulia Falzarano, pianoforte

Programma

L. van Beethoven Sonata n. 6 in Fa maggiore op. 10 n. 2

F. Chopin Sonata n. 2 op. 35

A. Scriabin Sonata fantasia n.2 op. 19

C. Debussy L’Isle Joyeuse