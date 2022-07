“Crimini e Criminologia” l’8 luglio 2022 a Lecce

L’evento crime con criminologi, psichiatri, e autori di gialli e noir alla Biblioteca Bernardini Ex Convitto Palmieri . Organizzano Criminal Meet e I Quaderni del Bardo Edizioni

LECCE – Venerdì 8 luglio 2022, alle ore 18.00, presso la Biblioteca Bernardini, Ex Convitto Palmieri, in Piazzetta Carducci a Lecce, si terrà l’evento “Crimini e Criminologia”.

La Regione Puglia, il Polo Biblio – Museale di Lecce, il Teatro Pubblico Pugliese, Piil Cultura, Provincia di Lecce, Città di Lecce danno il patrocinio all’evento organizzato da Criminal Meet di Mirco Turco e da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno. Il Male inteso come categoria astratta è di difficile collocazione e connotazione, perché si presta ad un’analisi polisemica che spesso sfugge e sovente oltrepassa i confini del dicibile, divenendo oggetto di studio di scienze non scienze, o addirittura tema di discussione e dibattito in ambito esoterico. Il Male se affrontato in chiave scientifica, presenta un prisma di sfumature ricchissimo. Può divenire colpa, offesa, reato. In quest’ultimi casi le scienze e le discipline che se ne occupano sono la psicologia, la psichiatria, la criminologia. Ed ecco che tra discussioni, confronti, libri, riflessioni, narrazione e teatro nasce l’appuntamento dal titolo “Vittime e Carnefici”, un evento unico ed eccezionale a Lecce che vedrà tanti professionisti e autori incontrarsi nella cornice suggestiva della Biblioteca Bernardini, Convitto Palmieri in Piazzetta Carducci. Un nuovo format pensato per tutti, professionale e leggero, divertente e profondo. Un progetto che si avvicina alla criminologia e al crimine con tatto, intelletto ed emozioni, in un turbine roccambolesco in cui vittime e carnefici discutono, si confrontano, riflettono, cambiano … Condurranno e coordineranno gli interventi Mirco Turco e Stefano Donno

Start: 8 luglio, dalle ore 18. Ingresso libero.

Interverranno:

Mirco Turco (psicologo criminologo) autore del libro L’Ottimismo del Diavolo. Primiceri Editore; Francesco Esposito, Criminologo Forense, autore per Kindle Publishing di Il Palazzo di Ade. Manuale moderno di Criminologia; Elisa Tricarico, Sociologa, Criminologa autrice del libro L’omicidio del piccolo Gregory Villemin. Albatros edizioni; Alice Mignani Vinci Assistente Sociale, Pedagogista Giuridico, Criminologa autrice del libro Le coordinate del male. Armando Editore; Antonio Russo, criminologo esperto di stalking e bullismo autore del libro Stalking sconfiggerlo si può edito da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno; Antonia Depalma studiosa di fenomeni settari in ambito esoterico autrice con Vincenzo de Lisio del libro edito da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno Dagli antichi altari al culto di Satana a cura di Antonia Depalma e Vincenzo de Lisio – Collana Universo del Mistero diretta da Mario Contino; Valentina Madonna autrice per i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno del giallo Le Figlie delle Onde; Maria Rosaria Bruscella, Medico, esperto in Contaminazione della Scena del Crimine e Criminologia Applicata; Corinne Vigo, Esperta in Sviluppo Personale e Organizzativo, Laurea in Psicologia, Formatrice e Coach, esperta in teatroterapia, membro del Forensics Group e di Criminal Meet.