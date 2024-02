“Corso per la Formazione al Giornalismo”, dal 7 al 26 marzo a Nardò

Il corso è progettato dall’associazione Agorà Italia e organizzato dal Comune di Nardò

NARDO’ (LE) – Dai primi processi tipografici allo sviluppo della stampa quotidiana e periodica, alla costante evoluzione del giornalismo e della comunicazione al passo con le nuove tecnologie, tenendo sempre ben alti i capisaldi dell’etica e della deontologia professionale: è questo il senso del “Corso per la Formazione al Giornalismo”, in programma a Nardò, dal 7 al 26 marzo 2024 p.v., presso il Chiostro dei Carmelitani. Da tempo emerge la necessità di fissare dei “punti fermi”, imprescindibili, che in qualche modo possono e devono orientare una professione troppo spesso affidata (in assenza di solide basi e di quella che una volta si chiamava “gavetta”, che si faceva con la pratica e nelle redazioni) alla superficialità e alla scarsa conoscenza. Il Corso, progettato dall’associazione Agorà Italia www.agoranotizia.it e organizzato dal Comune di Nardò, con particolare riferimento al sindaco Pippi Mellone e all’assessore Giulia Puglia (Cultura, Pubblica Istruzione e Formazione), si snoda in quattro appuntamenti, tutti con inizio alle ore 16:

Giovedì 7 marzo

– Elementi di Diritto Costituzionale;

– Elementi di Diritto Penale: i reati commessi mezzo stampa.

Martedì 12 marzo

– Storia del Giornalismo e evoluzione delle tecniche grafiche;

– Deontologia professionale e Sociologia della comunicazione.

Giovedì 21 marzo

– Teoria e tecnica di Giornalismo: la carta stampata;

– Teoria e tecnica di Giornalismo: radio e tv.

Martedì 26 marzo

– La comunicazione su web e social;

– La comunicazione degli uffici stampa.

Il Corso sarà tenuto dal Giornalista professionista Arcangelo De Luca che ha collaborato con il Quotidiano di Lecce, Il Tempo, Tuttosport, il Corriere Canadese e il Corriere del Mezzogiorno.

Per info e iscrizioni: 3481122833