Coronavirus in Puglia, dati del giorno 9 ottobre 2021

Il bollettino di sabato 9 ottobre 2021: in attesa dell’aggiornamento sono 2.410 i casi positivi al Covid-19 in regione

REGIONE – Nuova giornata di informazione da Puglianews24.eu sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Regione per sabato 9 ottobre 2021. In attesa di andare a vedere di seguito i dati del bollettino della giornata a cura della Regione Puglia sulla base degli ultimi dati comunicati, facciamo il punto della situazione, quindi gli aggiornamenti sulla campagna vaccinale.

In Puglia, sono stati registrati 11.664 test per l’infezione da Covid-19 Coronavirus e sono stati registrati 113 casi positivi: 39 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 30 in provincia di Foggia, 19 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, -3 casi di residenti fuori regione, due in via di definizione. 260.367 persone guarite.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 269.578, così suddivisi:

98.896 nella Provincia di Bari;

28.206 nella Provincia di Bat;

21.376 nella Provincia di Brindisi;

47.420 nella Provincia di Foggia;

31.306 nella Provincia di Lecce;

40.910 nella Provincia di Taranto;

990 attribuiti a residenti fuori regione;

474 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

IL PUNTO SULLA CAMPAGNA VACCINALE IN PUGLIA ALL’8 OTTOBRE

Andiamo a vedere le ultime informazioni sulla campagna vaccinale secondo quanto riferito dal Portale Regione Puglia. Sono 5.886.805 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dell’8 ottobre 2021 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono l’ 85.6% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.875.530).

ASL BARI

Hanno superato quota mille le terze dosi somministrate dai centri vaccinali della ASL Bari. In questa fase, si sta procedendo alla vaccinazione degli anziani ospiti e del personale di RSA e strutture residenziali sparse sul territorio. Nella giornata di ieri sono state organizzate due diverse sedute, una a Rutigliano e l’altra a Mola di Bari, a cura del personale dell’Area Sud del Dipartimento di Prevenzione.

La campagna vaccinale prosegue come da programma. Dal 27 dicembre 2020 ad oggi i centri vaccinali hanno somministrato un volume straordinario di vaccini: 1 milione e 916.115 somministrazioni. Secondo i dati elaborati dal Controllo di Gestione della ASL Bari, l’89% della popolazione barese over 12 ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino e l’85% ha completato la schedula vaccinale. Particolarmente rilevanti i risultati della città di Bari, dove il 91% dei residenti over 12 ha fatto almeno una dose e l’87% ha concluso il ciclo vaccinale.

Ottime percentuali di copertura anche rispetto alle fasce d’età. Il 93% degli over 80 e dei 60-69enni ha concluso il ciclo di vaccinazione, mentre tra i 70-79enni è stato raggiunto un picco record del 96%. In costante crescita gli altri gruppi: vaccinazione completa per l’89% dei 50-59enni, 82% dei 40-49enni, 76% dei 30-39enni e 77% della fascia 20-29 anni. Molto buona l’adesione tra 12-19enni: il 77% dei ragazzi e delle ragazze dell’Area Metropolitana ha completato la vaccinazione, una percentuale già alta che nel capoluogo s’impenna sino all’83%.

ASL BRINDISI

Secondo l’ultimo report a cura dell’Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi, dal 27 dicembre 2020 al 7 ottobre 2021 sono state somministrate 580.207 dosi di vaccino, di cui 308.808 prime dosi, 270.236 seconde dosi e 1.163 terze dosi. Mediamente sono state somministrate 2.125,3 dosi per giornata di vaccinazione.

ASL BT

I dati della Asl Bt saranno aggiornati prossimamente.

ASL FOGGIA

In provincia di Foggia, dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID, sono state somministrate 854.836 dosi. Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino l’85,7% delle persone di età superiore a 12 anni. Ha concluso il ciclo vaccinale il 72,4% degli over 12. Somministrate anche 24.896 prime dosi e 17.690 seconde dosi a persone residenti fuori provincia. Hanno ricevuto la terza dose 912 persone immunocompromesse. I medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 158.080 dosi di vaccino di cui 19.311 a domicilio.

ASL LECCE

Sono 1.130.591 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 574.600 prime dosi, 532.801 seconde dosi, 21.324 monodose e 1.866 dosi addizionali a pazienti fragili e over 80. Prosegue la campagna di vaccinazione, con 2328 vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri tra hub – in cui si accede senza prenotazione – centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale.

ASL TARANTO

Continua la campagna vaccinale in provincia di Taranto. Negli hub della ASL Taranto stamane si sono registrate 1.021 vaccinazioni, così suddivise: a Taranto, 314 all’Arsenale MM; in provincia 223 presso l’hub di Ginosa, 199 a Grottaglie e 285 a Massafra.

Per quel che riguarda le aperture degli hub, il 9 ottobre, è previsto l’open day all’hub Porte dello Jonio: dalle 9 alle 13, ci si potrà recare presso il drive through al centro commerciale alle porte del capoluogo e ricevere la prima dose di vaccino ma anche completare il ciclo vaccinale eventualmente recuperando la seconda, in caso di appuntamento non rispettato. Per la prossima settimana, continua la riorganizzazione delle aperture degli hub vaccinali, ai quali si potrà accedere tramite prenotazione, con i seguenti orari: nella città di Taranto, l’hub presso l’Arsenale della Marina sarà operativo , lunedì 11 e venerdì 15 ottobre dalle 9.00 alle 14.00, martedì 12 e giovedì 14 ottobre dalle 9.00 alle 16.00, chiuso mercoledì 13 ottobre; mentre quello presso la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare SVAM sarà attivo martedì 12 e giovedì 14 ottobre dalle 9.00 alle 16.00, mercoledì 13 dalle 9.00 alle 14.00, chiuso lunedì 11 e venerdì 15 ottobre.

In provincia, aperture di mattina e per due giorni per gli hub di Manduria, martedì 12 e giovedì 14 ottobre dalle 9.00 alle 16.00, Grottaglie, lunedì 11 e mercoledì 13 ottobre dalle 9.00 alle 14.00, e Massafra, mercoledì 13 e venerdì 15 ottobre dalle 9.00 alle 14.00. Un solo giorno di apertura per Martina Franca, giovedì 14 ottobre dalle 9.00 alle 14.00, e Ginosa, martedì 12 ottobre dalle 9.00 alle 14.00. Tutti i centri saranno chiusi sabato 16 e domenica 17 ottobre.

Il bollettino vaccini sarà nuovamente aggiornato lunedì 11