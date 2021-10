Il bollettino di venerdì 8 ottobre 2021: scendono a 2.410 i casi positivi al Covid-19 in regione, quattro decessi

REGIONE – Nuova giornata di informazione da Puglianews24.eu sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Regione per venerdì 8 ottobre 2021. Andiamo a vedere di seguito i dati del bollettino della giornata a cura della Regione Puglia sulla base degli ultimi dati comunicati quindi gli aggiornamenti sulla campagna vaccinale.

In Puglia, sono stati registrati 11.664 test per l’infezione da Covid-19 Coronavirus e sono stati registrati 113 casi positivi: 39 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 30 in provincia di Foggia, 19 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, -3 casi di residenti fuori regione, due in via di definizione. 260.367 persone guarite.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 269.578, così suddivisi:

98.896 nella Provincia di Bari;

28.206 nella Provincia di Bat;

21.376 nella Provincia di Brindisi;

47.420 nella Provincia di Foggia;

31.306 nella Provincia di Lecce;

40.910 nella Provincia di Taranto;

990 attribuiti a residenti fuori regione;

474 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

IL PUNTO SULLA CAMPAGNA VACCINALE IN PUGLIA AL 7 OTTOBRE

Andiamo a vedere le ultime informazioni sulla campagna vaccinale secondo quanto riferito dal Portale Regione Puglia. Sono 5.876.139 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 del 7 ottobre 2021 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono l’ 85.5% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.875.530).

ASL BARI

Sono tre le RSA in cui ieri è stata programmata la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid. Si tratta, in dettaglio, di strutture residenziali per anziani di Locorotondo, Gioia del Colle e Alberobello dove gli operatori del Dipartimento di Prevenzione hanno organizzato sedute dedicate alla vaccinazione di ospiti e personale. Sinora le strutture della Asl Bari hanno garantito la terza dose a 879 persone, all’interno di RSA e in strutture ospedaliere per soggetti immunocompromessi, in particolare dializzati e pazienti oncologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi.

Nella giornata di mercoledì sono state inoculate circa 1.800 dosi per un totale di 1 milione 912mila. Copertura particolarmente in crescita nella fascia d’età 12-19 anni: il 77% dei ragazzi e delle ragazze dell’Area Metropolitana ha completato il ciclo vaccinale, un livello già alto che nella città di Bari sale sino all’83%.

ASL BRINDISI

Prosegue la campagna vaccinale nella Asl di Brindisi. Sono 67.597 le dosi erogate finora dai medici di medicina generale, di cui 15.487 (22,9%) in ambito domiciliare. Il 18,5% (12.478) delle dosi è stato somministrato a soggetti over 80, il 26,1% (17.669) a soggetti tra 70 e 79 anni, il 27,4% (18.514) a soggetti della fascia 60-69 anni e il 28% (18.936) a soggetti sotto i 60 anni. I soggetti fragili rappresentano la categoria a rischio vaccinata prevalentemente dai medici di famiglia (47.850; 70,8%), seguita dai soggetti con età superiore a 60 anni (13.382; 19,8%), dai caregiver (1.314; 1,9%) e da altre categorie (5.051; 7,5%).

ASL BT

Continua nella Asl Bt la vaccinazione con terza dose dei pazienti fragili. Fino a oggi sono stati, vaccinati 632 pazienti dializzati, in attesa di trapianto o con patologie oncologiche.

ASL FOGGIA

In provincia di Foggia, dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID, sono state somministrate 852.932 dosi. Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino l’85,5% delle persone di età superiore a 12 anni. Ha concluso il ciclo vaccinale il 72,3% degli over 12. Hanno ricevuto, inoltre, la terza dose 908 persone immunocompromesse. I medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 158.042 dosi di vaccino di cui 19.309 a domicilio.

ASL LECCE

Sono 1.130.023 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce. Prosegue la campagna di vaccinazione con 1591 vaccinazioni – di cui 182 a pazienti con fragilità – effettuate nella giornata di ieri, tra hub – in cui si accede senza prenotazione – centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale.

ASL TARANTO

Negli hub della ASL Taranto stamane si sono registrate quasi 600 vaccinazioni, così suddivise: a Taranto, 179 all’Arsenale MM e 99 alla Scuola Volontari Aeronautica Militare, 110 presso l’hub di Martina Franca e 178 a Manduria.

Sabato 9 ottobre è previsto l’open day all’hub Porte dello Jonio: dalle 9 alle 13, ci si potrà recare presso il drive through al centro commerciale alle porte del capoluogo e ricevere la prima dose di vaccino ma anche completare il ciclo vaccinale, eventualmente recuperando la seconda dose, in caso di appuntamento non rispettato.