Bollettino Coronavirus Puglia, i dati di oggi 6 febbraio 2022

5.146 casi positivi rilevati su 40.801 test giornalieri .Al 13% l’occupazione delle intensive, al 26% quella dell’area non critica.4 decessi

REGIONE – Nuova giornata di informazione da Puglianews24.eu sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Regione per domenica 6 febbraio 2022. Andiamo a vedere di seguito i dati del bollettino odierno a cura della Regione Puglia .

Sono stati effettuati 40.801 test giornalieri per l’infezione da Covid-19 e sono stati registrati 5.146 casi positivi con una incidenza di 12,6%(ieri 11,5%).

I nuovi casi sono così distribuiti:1.447 in provincia di Bari, 518 in provincia di Brindisi, 408 nella provincia BAT, 740 in provincia di Foggia,1.317 in provincia di Lecce,652 in provincia di Taranto,42 residenti fuori regione, 22 provincia in via di definizione.