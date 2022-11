Bollettino Coronavirus Puglia, i dati di oggi 3 novembre 2022

1.840 casi positivi rilevati su 11.217 test giornalieri.6 decessi

REGIONE – Nuova giornata di informazione da Puglianews24.eu sull’andamento dei contagi Covid 19 in Regione con gli aggiornamenti di oggi giovedì 3 novembre 2022. Andiamo a vedere di seguito i dati del bollettino odierno a cura della Regione Puglia.

Sono stati effettuati 11.217 test giornalieri per l’infezione da Covid-19 e sono stati individuati 1.840 casi positivi con una incidenza del 16,4% ( ieri 10,3%).

I nuovi casi sono così distribuiti:587 in provincia di Bari,81 in Provincia di Bat, 218 in provincia di Brindisi,157 in provincia di Foggia,539 in provincia di Lecce,243 in provincia di Taranto, 16 residenti fuori regione,-1 provincia in via di definizione.

13.278(-61) sono gli attualmente positivi (ricoverati + persone in isolamento), 13.099 (-49) persone in isolamento,170(-10) le persone ricoverate in area non critica e 9(-2 in terapia intensiva.Si sono verificati 6 decessi.

Complessivamente sono 9.175 le persone decedute; 1.500.038(+1895 ) le persone guarite;13.014.820 i test eseguiti.

I casi totali positivi Covid in Puglia sono 1.522.491, così suddivisi:

490.389 nella Provincia di Bari;

129.554 nella Provincia di Bat;

144.928 nella Provincia di Brindisi;

213.407 nella Provincia di Foggia;

316.806 nella Provincia di Lecce;

206.205 nella Provincia di Taranto;

16.034 attribuiti a residenti fuori regione;

5.168 provincia in definizione

Secondo la rilevazione giornaliera del Ministero della Salute la percentuale di Posti Letto di Terapia Intensiva occupata da Pazienti Covid−19 in Puglia ,in data 29 ottobre 2022, è del 2 %, in Italia è del 2%.La percentuale di Posti Letto in area non critica occupata da Pazienti Covid−19 in Puglia è del 7%, in Italia del 11% (dati Agenas).