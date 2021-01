Il bollettino di domenica 3° gennaio 2021: salgono a 54.078 i casi attualmente positivi al Covid-19 in regione, 25 decessi

REGIONE – Nuova giornata di informazione da Puglianews24.eu sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Regione per domenica 3 gennaio 2021. Questi i dati del bollettino del primo pomeriggio e unico per la giornata.

In Puglia, sono stati registrati 7.591 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 950 casi positivi: 427 in provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 65 nella provincia BAT, 252 in provincia di Foggia, 87 in provincia di Lecce, 78 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione.