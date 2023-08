Coronavirus Puglia, i dati del periodo 28 luglio-3 agosto 2023

281 casi positivi rilevati su 9.194 test di una settimana e 3 decessi. 26 le persone ricoverate

REGIONE – Le ultime notizie da Puglianews24.eu sull’andamento dei contagi Covid 19 in Regione e gli aggiornamenti di oggi venerdì 4 agosto 2023.Ricordiamo che a partire da venerdì 31 marzo 2023 la Regione Puglia ha interrotto la pubblicazione del bollettino giornaliero con i dati epidemiologici relativi al Covid-19. Pertanto procediamo settimanalmente alla pubblicazione dei dati nella giornata di venerdì.

Nella settimana 28 luglio-3 agosto 2023 in Puglia si sono registrati in totale 281 nuovi casi di Coronavirus su 9.194 tamponi eseguiti con una incidenza di 3,1 % (la scorsa settimana 1,7%).

446 sono gli attualmente positivi (ricoverati + persone in isolamento): 25(+4) le persone ricoverate in area non critica, 1(=) in terapia intensiva e 420(-259) in isolamento. Si sono verificati 3 decessi. Complessivamente sono 9.823 le persone decedute; 1.632.471 (+533) le persone guarite.