Coronavirus Puglia, dati del giorno 20 aprile 2021

Il bollettino di martedì 20 aprile 2021: in attesa dell’aggiornamento sono 50.426 i casi positivi al Covid-19 in regione

REGIONE – Nuova giornata di informazione da Puglianews24.eu sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Regione per martedì 20 aprile 2021. In attesa di andare a vedere di seguito i dati del bollettino della giornata a cura della Regione Puglia facciamo il punto della situazione quindi spazio alle notizie sulla campagna vaccinale.

In Puglia, sono stati registrati 6.130 test per l’infezione da Covid-19 Coronavirus e sono stati registrati 584 casi positivi: 278 in provincia di Bari, 49 in provincia di Brindisi, 28 nella provincia BAT, 131 in provincia di Foggia, 77 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 46 decessi: 23 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati complessivamente 2.034.564 test.

164.905 sono i pazienti guariti .

. 50.426 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 220.815 così suddivisi:

85.704 nella Provincia di Bari;

21.489 nella Provincia di Bat;

16.211 nella Provincia di Brindisi;

40.237 nella Provincia di Foggia;

21.499 nella Provincia di Lecce;

34.607 nella Provincia di Taranto;

731 attribuiti a residenti fuori regione;

337 provincia di residenza non nota.