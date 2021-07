“Coreofonie”, spettacolo di musica e danza al Chiostro dei Teatini di Lecce

LECCE – Lunedì 2 agosto nello splendido Chiostro dei Teatini di Lecce, musica e danza daranno vita a “Coreofonie”, con la partecipazione di Francesco Libetta e Christian Greco al pianoforte, Stefania Ballone (coreografa e ballerina del Teatro alla Scala), Christian Fagetti (ballerino solista del Teatro alla Scala), Elena Marzano (ballerina Les Ballets de Monte Carlo), Gabriele Corrado (ballerino solista del Teatro alla Scala e primo ballerino Les Ballets de Monte Carlo).

Lo spettacolo fa parte della rassegna “Teatini in Musica 2021” organizzata dalla Camerata Musicale Salentina in collaborazione con il Comune di Lecce.

L’idea di Coreofonie nasce dall’intuizione di Francesco Libetta di indagare il rapporto tra il gesto del musicista che crea un suono e il gesto del danzatore che lo interpreta, amplificandolo visualmente. L’attività inizia nel 2018 con un concerto alle Terme di Diocleziano, a Roma, che includeva brani a quattro mani, e un brano per pianoforte, elettronica e danza, appositamente adattato da Vittorio Montalti.

Nel programma si susseguono grandi brani da concerto eseguiti dal pianoforte solo (Chopin, Stravinsky), nei quali il virtuosismo richiesto al gesto del musicista a volte ne rende spettacolari anche visivamente alcune pagine, brani nei quali al gesto musicale corrisponde un contrappunto visivo danzato (Coreofonia di Orazio Sciortino), brani in cui il medesimo artista usa il proprio gesto come produttore di suono e come proiezione visiva, e brani in cui è il danzatore stesso, con il suo gesto, a produrre il suono che danza (Tableau vivant II – Libertino di Bussotti).

Sarà presentato in prima esecuzione assoluta il grande omaggio a Dante su musica di Cajkovskij, appositamente creato per Gabriele Corrado.

Il “Tableau” di Bussotti e “The Barre” di Libetta sono stati eseguiti in “prima” nel Giugno 2021 a Barcellona; Coreofonia di Sciortino nell’aprile 2019 presso il Castello angioino di Napoli.

Per informazioni e biglietti, rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (tel. 3480072654 – 3480072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com).

Biglietti in vendita online e nei punti vendita Vivaticket.

In caso di pioggia, l’evento si svolgerà nel Teatro Apollo.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. L’evento è realizzato con il contributo della Fondazione Puglia. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

F. Chopin, Grande Valzer Op. 18

P. I. Cajkovskij, Francesca da Rimini

A. Rubinstein, Tarantella

E. Satie, La piège de Méduse, Gymnopedie

I. Stravinsky, Danza Russa da Petrouska

S. Bussotti, Tableau vivant II – Libertino

F. D’Avalos, Minuetto

F. Chopin, Étude in La b Maggiore (Op. 26 n. 1)

O. Sciortino, Coreofonia

F. Libetta, The Barre

BIGLIETTI (prezzi comprensivi di prevendita)

Primo Settore: Intero € 33, Ridotto* € 30, Under 12 anni € 15

Secondo Settore: Intero € 25, Ridotto* € 22, Under 12 anni € 15

ABBONAMENTO A TEATINI IN MUSICA (7 spettacoli)

Intero € 120, Ridotto: € 100

* La riduzione è valida per: over 65 anni | under 35 anni | Docenti | Studenti | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Abbonati Camerata

La riduzione verrà applicata dietro presentazione del relativo documento che la consente.

ATTENZIONE: Al fine di ottemperare al meglio alle normative anti covid e snellire le file, per poter usufruire dei voucher è necessario contattare la segreteria al 348 0072655 fino al giorno prima del concerto. Non potranno essere accettati voucher al botteghino la sera dei concerti.

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLO DAL VIVO o CONCERTI.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

INFO

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Tel: 0832 309901 – Cell: 348 0072654 (Info) – 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!