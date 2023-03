“Copertino racconta – Storie di donne”, al via la mini-rassegna

Da domani a venerdì 10 marzo presso l’ex Convento delle Clarisse gli appuntamenti su storie al femminile organizzati dal Comune – Assessorato alla Cultura e Commissione Pari Opportunità

COPERTINO – Primo dei tre appuntamenti per “Copertino racconta – Storie di donne”, mini-rassegna su storie al femminile organizzata dal Comune – Assessorato alla Cultura guidato da Maria Rosa Rizzo e Commissione Pari Opportunità, consigliera delegata Pina Martina – da domani, 8 marzo, fino a venerdì 10.

Maria d’Enghien, la Regina di Boemia e la Papessa, tre donne eccezionali per tre destini altrettanto straordinari: considerate, non a torto, femministe ante litteram. Se ne discuterà appunto domani alle 18.30, presso l’ex Convento delle Clarisse di Copertino, in una conferenza durante la quale Raimondo Rodia racconterà le storie di queste tre donne vissute tra la fine del tredicesimo e l’inizio del quattordicesimo secolo. Guglielma di Boemia, mistica in odore di eresia, tanto da essere processata dall’Inquisizione e messa al rogo post mortem; Maifreda da Pirovano, suora erede del culto gugliemita e prima Papessa della storia. Ed infine colei che a queste latitudini non ha bisogno di presentazioni: Maria d’Enghien, Contessa di Lecce, Principessa di Taranto e Regina di Napoli. Grande protagonista del suo tempo e committente di una serie di affreschi a Galatina, Soleto e Ortelle in cui sarebbero “nascoste” le storie delle altre due donne, coinvolte prima di lei in un’eresia al femminile: nel tentativo cioè di favorire il matriarcato all’interno della Chiesa. Alla conferenza interverranno anche Mina Natali e Anna Raganato del CPO.

Giovedì 9 marzo alle 19, sempre presso la Chiesa di Santa Chiara, “Donna Vita Libertà – Il mio nome è Notte”: si inaugura la Mostra di Libri d’artista a cura dell’associazione Anpi sezione di Copertino e del Presidio del Libro – Archivio del Libro d’Artista “VerbaManent” di Sannicola. Con “Expired” e la videoarte di Maria Credidio, i saluti istituzionali della sindaca Sandrina Schito, le letture delle poesie di Elham Hamedi a cura degli studenti del liceo “Don Tonino Bello” di Copertino e gli interventi musicali di Kalophonix e del chitarrista Antonio Franco. Testimonianze di Sonia Bagheri e Laleh Davoudi, intervento di “LibertAria”, Canti rivoluzionari di Ninfa Giannuzzi.

Venerdì 10 marzo alle 18, ancora presso l’ex Convento delle Clarisse, in programma per iniziativa del Lions Club International Distretto 108 AB di Puglia, Lions Club e Leo Club Copertino Salento “Pino Cordella” la presentazione del libro “Era mio padre” di Claudia Saba (editrice Laura Capone), storia struggente e dolorosa di sopraffazione domestica: durante la serata si raccoglieranno fondi da destinare al Centro antiviolenza “Renata Fonte”. Saluti istituzionali del sindaco Sandrina Schito, dell’assessora al Turismo e alla cultura Maria Rosa Rizzo e del presidente del Lions Club Copertino Salento “Pino Cordella” Mino Stefanelli, dialogherà con l’autrice il giornalista e scrittore Giuseppe Pascali, con voce narrante di Ivan Raganato. Conclusioni del governatore Lions Roberto Mastromattei.