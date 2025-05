A Conversano approda il Giro d’Italia del Gusto

Sapore Perfetto – Pizzeria con cucina, il 5 maggio, festeggia i suoi 18 anni con la tappa del Giro d’Italia del Gusto, organizzato dall’Associazione degli Ambasciatori del Gusto

CONVERSANO – Lunedì 5 maggio, Sapore Perfetto – Pizzeria con cucina spegnerà 18 candeline con un evento unico nel suo genere, ospitando a Conversano la prestigiosa tappa del “Giro d’Italia del Gusto” promosso dall’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto.

Un menù a sei mani, tra tradizione e creatività

Nella suggestiva location che accoglie Sapore Perfetto – Pizzeria con cucina, accanto a Domenico Boccuzzi, uno degli Ambasciatori del Gusto a rappresentare la Puglia nell’associazione, ci sarà Nicola Boccuzzi, anima tecnica e creativa di Sapore Perfetto – Pizzeria con cucina, che guiderà una serata speciale insieme a due maestri dell’arte bianca: Orazio Chiapparino e Michel Greco. Il risultato? Un menù a sei mani dedicato al mondo dei lievitati, pensato come un vero percorso di gusto, tra sapori della tradizione e interpretazioni innovative. Un percorso di degustazione raffinato, autentico e profondamente pugliese che esalta la lievitazione in tutte le sue espressioni.

Tra le portate più attese, un’esclusiva dolce novità: il Panze-Rotto, un cono di pasta lievitata con un ripieno di crema-spumone conversanese alle mandorle, interamente realizzata in casa da Sapore Perfetto – Pizzeria con cucina. Un finale che unisce la storia gastronomica del territorio alla visione contemporanea di chi crede nella ristorazione come forma di cultura.

Sarà molto più di una cena: sarà una festa dell’accoglienza, del talento e della condivisione, per una realtà come Sapore Perfetto – Pizzeria con cucina che da 18 anni è punto di riferimento per chi ama la buona cucina e l’autenticità del territorio.

Dell’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, che riunisce icone della cucina italiana come Massimo Bottura, Antonino Canavacciuolo, Carlo Cracco, Moreno Cedroni e tanti altri fuoriclasse della ristorazione, è nata con l’obiettivo di promuovere la cultura agroalimentare e gastronomica italiana in tutto il mondo. Oltre ai nomi più rappresentativi della ristorazione contemporanea, anche produttori, pizzaioli, panificatori, pasticceri e comunicatori del gusto, uniti dalla volontà di valorizzare il Made in Italy attraverso l’etica del lavoro e l’eccellenza.

I protagonisti della serata

Domenico Boccuzzi

Fondatore e General Manager di Sapore Perfetto – Pizzeria con cucina, Ambasciatore del Gusto, guida il locale con una visione che unisce accoglienza, innovazione e rispetto per le tradizioni. Ha trasformato una piccola pizzeria di famiglia in un punto di riferimento per la ristorazione pugliese, con una cucina inclusiva e sostenibile.

Nicola Boccuzzi

Co-fondatore e maestro pizzaiolo, è l’artefice degli impasti e dei menù del locale. Ricerca, tecnica e passione guidano ogni sua scelta, con particolare attenzione alla digeribilità e alla valorizzazione delle materie prime locali. È attivo anche nella formazione professionale.

Orazio Chiapparino

Siciliano di origine e pizzaiolo per vocazione, è cresciuto con il profumo degli impasti e la passione trasmessa dal padre. Dopo anni di esperienze in Europa, ha aperto nel 2012 la sua D’Orazio Pizzeria a San Giovanni Rotondo, oggi tra le migliori d’Italia secondo la guida del Gambero Rosso. Maestro pizzaiolo dell’Accademia Pizzaioli, è attento alla qualità assoluta degli ingredienti e alla formazione delle nuove generazioni. La sua pizza è il risultato di una continua ricerca tra tradizione e innovazione.

Michel Greco

Titolare di Lievita 72, porta ogni giorno nel Salento la qualità del prodotto italiano per eccellenza: la pizza. Il suo lavoro è un punto d’incontro tra semplicità e tecnica, tra stagionalità e ricerca, con uno sguardo sempre attento alle esigenze del territorio.