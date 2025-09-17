Congresso Stili di vita e One Health, il 20 settembre a Trani

TRANI – Nel mondo, sei delle dieci malattie infettive emergenti fra gli esseri umani arrivano da animali, sia domestici sia selvatici. Negli ultimi 30 anni sono stati identificati oltre 30 nuovi patogeni per l’uomo e il 75% di questi ha avuto origine dagli animali. Questi sono alcuni dei dati sui quali si fondano i principi del modello One Health, ovvero: una salute sola, quella di esseri umani, animali ed ecosistemi, alla base dei più recenti documenti di strategia sanitaria proposti dall’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Un modello che “riconosce questa connessione fra persone, animali e ambiente, e propone un approccio integrato per affrontare in modo olistico le minacce per la salute”, spiega OMS Europa nei suoi documenti.

Così, il concetto di One Health caratterizza ancor più l’ottavo convegno dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della BAT Stili di vita e One Health, che si terrà sabato 20 settembre 2025 nelle sale di Palazzo San Giorgio a Trani.

“Lo stile di vita dell’individuo, colonna portante della prevenzione primaria, deve essere inquadrato nel concetto di One Health – spiega Domenico Meleleo, medico pediatra di libera scelta, componente della Commissione Promozione della Salute OMCEO BT e responsabile scientifico del convegno – ovvero un approccio integrato e interdisciplinare alla salute, che riconosce la stretta connessione tra salute umana, salute animale e salute dell’ambiente. Tutto ciò necessita che tutti i professionisti chiamati in causa per raggiungere questo obiettivo lavorino in collaborazione tra di loro, per un pianeta Sostenibile, capace di soddisfare i bisogni presenti senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri, integrando benessere animale e umano, giustizia sociale, tutela ambientale ed equilibrio economico”.

“Abbiamo sempre parlato della salute in termini di prevenzione primaria e sviluppo sostenibile – aggiunge il presidente OMCeO BT, Benedetto Delvecchio – e, in tutte le edizioni precedenti del nostro convegno, abbiamo sempre coinvolto tutti i professionisti che possono contribuire al concetto di One Health, unica salute. La salute non ha diverse articolazioni, è un concetto unico, inclusivo. Come si può fare a meno della collaborazione con tutti gli esseri umani per raggiungere l’obiettivo Salute? Perché anche chi non è professionista nel campo della salute contribuisce alla Salute Unica, con i suoi comportamenti, con il suo benessere, con il suo civismo”.

Il congresso Stili di vita e One Health – realizzato con il contributo della FNOMCEO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e il patrocinio di ASL Bat, Ordine dei Biologi di Puglia e Basilicata, Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia, Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta Andria Trani – si conferma come un momento di scambio e di formazione comune tra i professionisti della salute e vede la presenza di medici, odontoiatri, infermieri, farmacisti, psicologi, dietisti, biologi e tutte le professioni sanitarie, uniti per imparare a costruire una salute comune e sostenibile.

Il Programma

08:30 – Registrazione dei partecipanti

08:45 – Introduzione ai lavori

SESSIONE ATTIVITÀ FISICA

Moderatori: Dott. Dario Colella, Dott. Pierluigi De Pascalis, Dott. Benedetto Delvecchio

09:00 – Il bambino e lo sport: Orientamenti pedagogici e metodologici

Dott. Giacomo Pascali

09:20 – Promozione della salute, esperienze motorie e pratica sportiva nell’adolescenza

Dott. Matteo Bibba

09:40 – Benefici psicologici, cognitivi e fisici dell’attività fisica

Dott. Domenico Meleleo

10:00 – Odontoiatria e posturologia

Dott. Vito Abbrescia – Dott.ssa Giulia Papagni

10:20 – Discussione

SESSIONE SOSTENIBILITÀ

Moderatori: Dott.ssa Elvira Tarsitano, Dott. Domenico Meleleo

10:40 – Biodiversità e sostenibilità agroalimentare: una sfida per il futuro

Dott.ssa Rosaria Parisi

11:00 – Effetti dei cambiamenti climatici sulla salute: approccio One Health

Prof. Gianvito Lanave

11:20 – Lettura magistrale: Cosa succede al cervello e non solo, quando si è vittima di bullismo

Prof. Gianfranco Tajana

12:20 – Vie Francigene: salute e sostenibilità dei cammini

Dott.ssa Simona Spinola

12:40 – Una pausa di consapevolezza

Dott.ssa Lucia Calabrese

13:00 – Discussione

13:20 – Lunch

SESSIONE NUTRIZIONE

Moderatori: Prof. Giovanni De Pergola,

Dott. Cesare Marolla

15:00 – Nutrirsi VEG: luci ed ombre

Dott.ssa Margherita Caroli

15:30 – Aggiornamenti sulla dieta chetogenica

Prof. Antonio Paoli

16:00 – Discussione

SESSIONE PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA

Moderatori: Dott.ssa Giovanna Pontiggia, Dott. Giuseppe Vinci

16:20 – Consiglio breve in Farmacia e stili di vita

Dott. Eugenio Genesi

16:40 – Identità e convivenza

Dott. Stefano Centonze

17:00 – La disregolazione emotiva in adolescenza

Dott.ssa Patrizia Ventura

17:20 – Discussione

17:30 – Chiusura dei lavori e verifica dell’apprendimento

L’evento “VIII CONGRESSO OMCEO BT 2025 STILI DI VITA E ONE HEALTH” è stato accreditato dal Provider Provvisorio WE WORK SRL N. 7363. L’accreditamento è stato effettuato per: 100 Professionisti Sanitari

L’evento è aperto anche a laureati in Scienze Motorie

Obiettivo formativo: Linee guida – Protocolli – Procedure

ID EVENTO AGENAS: 7363 – 458317

Il congresso ha ottenuto 4,9 crediti ecm