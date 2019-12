Concerto di Capodanno: sabato 4 gennaio Rousse Symphony Orchestra al Teatro Apollo di Lecce

I dettagli

LECCE – Sabato 4 Gennaio, nella meravigliosa cornice del Teatro Apollo di Lecce, la Camerata da il benvenuto al nuovo anno con il consueto Concerto di Capodanno. Ospite d’eccezione, quest’anno, sarà la Rousse Symphony Orchestra, storica orchestra sinfonica bulgara, diretta per l’occasione da Maffeo Scarpis. Solista sarà Gabriele Ceci, primo violino dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli, che insieme all’orchestra darà il via alle celebrazioni per il 250° anniversario dalla nascita di L. Van Beethoven eseguendo il concerto per violino e orchestra in Re maggiore, op. 61. Nella seconda parte, come sempre, tutti i valzer e le polke tradizionali dei più bei concerti di capodanno viennesi.

Tra le principali istituzioni musicali della Bulgaria e con un organico composto da ben 50 elementi, l’Orchestra sinfonica di Ruse fu fondata nel 1919 per portare avanti le tradizioni dell’opera sinfonica a Rousse dopo la Liberazione. Il primo concerto di “The Rousse City Philharmonic” ebbe luogo il 2 marzo 1919. Uno degli eventi più memorabili nella storia dell’orchestra è la sua collaborazione con Dmitry Shostakovich in occasione della prima assoluta del suo secondo concerto per pianoforte nel 1958.

Dopo la fusione con la State Opera nel 1999 l’orchestra, grazie al suo innato talento e allo straordinario livello artistico, ha aggiunto al suo repertorio sinfonico anche un ricco repertorio operistico.

Nato in una famiglia di musicisti, Gabriele Ceci si dedica allo studio del violino sotto la guida del M° Carmine Scarpati al conservatorio “N. Piccinni” di Bari e successivamente, presso il Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara sotto la guida del M° Alessandro Perpich.

Su volere del M° Salvatore Accardo collabora con l’Orchestra da Camera Italiana da lui diretta e dal 2014 è Spalla del primi violini dell’Orchestra della Fondazione Lirico Sinfonica “Petruzzelli e Teatri di Bari”. Collabora in qualità di prima parte con l’Orchestra dell’Opera di Roma e con l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. Suona uno strumento del liutaio genovese Paolo Castello del 1786.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, il Castello Carlo V, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

L. V. BEETHOVEN

Concerto per violino e orchestra in Re maggiore, op. 61

J. STRAUSS

Ouverture “Il Pipistrello”

Perpetuum mobile, op. 257 – scherzo musicale

Sul bel Danubio blu, op. 314

Voci di Primavera op. 410 – valzer

Annen polka, op. 117

Persischer Marsch

Tritsch-Tratsch polka, op.214

Sotto tuoni e lampi, polka veloce op. 324

J. OFFENBACH

Ouverture “Orfeo all’inferno”

PREZZI (comprensivi del diritto di prevendita)

Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 33, Ridotto* € 29

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 18

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24

Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 12

Loggione: Intero € 20, Ridotto* € 17

* La riduzione è valida per: over 65, under 35 anni | Docenti | Studenti | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Disabili e Accompagnatori

La riduzione verrà applicata SOLTANTO dietro presentazione del relativo documento che la consente.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.

PREZZI SPECIALI: UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPAGNATORI, GRUPPI (almeno 8 persone), SOCI SALENTO SWING PEOPLE

E’ disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35, scuole, disabili e accompagnatori, gruppi di almeno 8 persone e soci “Salento Swing People”.

Poltronissime ultime file e Palchi Laterali I Ordine: € 18

Poltrone ultime file e Palchi Laterali II Ordine: € 12

Loggione: € 10

Info per accedere alla promozione: 0832 309901 – 348 0072655

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.

CON I BIMBI A TEATRO!

Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi da quest’anno è possibile! L’Associazione organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 10 € a bambino, con possibilità per i bambini di assistere allo spettacolo.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

INFO

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Tel: 0832 309901 – Cell: 348 0072654 (Info) – 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!