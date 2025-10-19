Concerti Aperitivo di Suoni del Sud: dal 26 ottobre a Foggia

Riparte la rassegna Concerti Aperitivo di Suoni del Sud nella Sala Fedora del Teatro Giordano di Foggia: quattro gli appuntamenti fino al 21 dicembre

FOGGIA – Le domeniche di musica e convivialità tornano a Foggia. Riparte la terza rassegna dei Concerti Aperitivo targata Suoni del Sud, un format molto apprezzato dal pubblico, che unisce l’alta qualità dell’esecuzione musicale a un momento di piacevole ritrovo.

Gli ultimi quattro appuntamenti della rassegna – che ha già visto lo svolgimento di altrettanti concerti nella primavera scorsa – si terranno alle ore 11.00 nella suggestiva Sala Fedora del Teatro Umberto Giordano.

Si riprende il 26 ottobre

con un’esperienza emozionante e insolita: “Enoch Arden”, un melologo per voce recitante e pianoforte. Verrà proposta la versione italiana di questa composizione, basata sul celebre poemetto di Alfred Tennyson, con la voce narrante di Maurizio Pellegrini accompagnato al pianoforte da Piero Rotolo. L’opera narra la struggente storia di un marinaio che ritorna al suo focolare dopo anni di assenza; non poche saranno le sorprese che troverà in famiglia, in un susseguirsi di tensioni emotive e intenso lirismo che fa di quest’originale opera di Strauss uno spettacolo coinvolgente ed indimenticabile.

Il 9 novembre, il Trio Accord guiderà il pubblico in un viaggio appassionato nel cuore del tango. Con “El Tango Show”, il trio, composto da Gennaro Minichiello (violino), Giovanna D’Amato (violoncello) ed Ezio Testa (fisarmonica), renderà omaggio ai grandi maestri che hanno definito questo genere, in un’esibizione che promette intensità ritmica ed espressiva. Lo spettacolo è caratterizzato da figure coreografiche e passi di forte effetto spettacolare, grazie al virtuosismo dei tangueri: in scena le coppie di ballerini argentini di tango Gisela Tacon e Nelson Piliu e Malena Veltri e Luis Delgado.

Il calendario prosegue il 30 novembre con un tributo sentito a uno dei più grandi cantautori italiani: l’“Omaggio a De Andrè” del Soundiff Ensemble, un concerto che celebra l’eredità artistica e poetica di Fabrizio De André. Lo spettacolo è un connubio tra teatro e musica, e attraversa tutta la vita del cantautore genovese, fatta di aneddoti, storie e di quell’anarchia poetica che lega a tutti i personaggi, specialmente gli “ultimi”, ispiratori della poetica di De André. Durante l’esibizione, che include monologhi originali ispirati alla vita e alla filosofia del poeta, si potranno ascoltare le sue cosiddette “Canzoni storiche”, come Bocca di Rosa, Il Pescatore, Via del Campo e La Canzone di Marinella.

A chiudere la rassegna sarà l’appuntamento natalizio del 21 dicembre intitolato “Pastorale Lucana – i suoni della memoria”. Questo progetto, tutto lucano, nasce dall’idea audace di mescolare i timbri degli strumenti tradizionali (ciaramella, zampogna, arpa viggianese, organetto) con quelli della musica colta e degli strumenti ad arco.

Il concerto rivisita la musica popolare legata in particolare al Natale (pastorali, novene, tarantelle e mazurche), con trascrizioni e arrangiamenti curati dai maestri Enzo Izzi e Angela Freno. Alla parte musicale si affianca quella suggestiva del racconto del mondo arcaico: l’attrice Nicole Millo recita testi poetici di grandi scrittori meridionali come Albino Pierro e Sinisgalli. Il ricco ensemble è formato dal Quintetto Meridies, affiancato da Maria Vasquez (oboe e ciaramella), Sabrina Genovese (arpa viggianese) e Luciano Brancati (percussioni etniche).

Come da tradizione, al termine di ogni esibizione, il pubblico è invitato a godersi il consueto aperitivo in compagnia presso il Bar Maluì, situato in Via Oberdan 34, nelle immediate vicinanze del teatro. Per accedere all’aperitivo sarà sufficiente esibire il biglietto d’ingresso al concerto, che ha un costo di 8 euro per il biglietto singolo. È prevista una tariffa agevolata di 6 euro per gli abbonati alla stagione principale dell’Orchestra Suoni del Sud.

La rassegna è organizzata dall’Associazione Suoni del Sud, presieduta da Libera Granatiero, con la direzione artistica di Ettore Pellegrino. L’iniziativa si avvale della collaborazione del Teatro “Umberto Giordano” e del Conservatorio di musica Giordano, e del contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. Per informazioni e dettagli, è possibile contattare il numero 324.5912249.