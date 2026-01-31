A Collepasso per Briciole va in scena “Bertuccia e i signori del fango”

Domani, nel Teatro Auditorium della Scuola Primaria di via Giacomo Puccini a Collepasso, lo spettcolo di Ura Teatro, scritto, diretto e interpretato da Fabrizio Pugliese

COLLEPASSO (LE) – A volte, per cambiare le cose, bisogna davvero sporcarsi le mani: domenica 1 febbraio, alle ore 17.30, nel Teatro Auditorium della Scuola Primaria di via Giacomo Puccini a Collepasso con “Bertuccia e i signori del fango” di Ura Teatro, scritto, diretto e interpretato da Fabrizio Pugliese, prosegue la seconda edizione della rassegna teatrale per bambini e famiglie Briciole.

Un burattino pigro, un mistero che puzza e un fiume che chiede aiuto. Bertuccia non ama lavorare, non ama indagare. Non si pone domande troppo complicate e, soprattutto, non ama sporcarsi le mani: poi bisogna anche lavarle. Ma quando prima si ammala sua moglie, poi suo figlio e infine tutto il paese, anche un burattino pigro è costretto a fare qualcosa. Seguendo il mormorio di un ruscello che non ride più, Bertuccia scopre che dietro l’acqua sporca si nascondono uomini ancora più sporchi. E allora capisce che, per salvare il mondo, deve smettere di girarsi dall’altra parte. Durante la serata, la libreria “La soffitta senza tetto” sarà presente con un’interessante proposta di libri e albi illustrati. Briciole è organizzata dal Comune di

Collepasso, nell’ambito delle iniziative del locale Coordinamento pedagogico, in collaborazione con l’associazione culturale Ura Teatro, con la direzione artistica di Laura Scorrano, e con il sostegno della Regione Puglia grazie al Sistema integrato di educazione e istruzione ZeroSei. Partita il 7 dicembre la rassegna si concluderà domenica 22 febbraio (ore 16:00 e 17:30) nell’Aula Consiliare con due repliche di Hamelin, prodotto da Factory Compagnia Transadriatica e Fondazione Sipario Toscana con il sostegno di Segni new generations festival, vincitore dell’Eolo Awards e del Premio Festebà (dai 5 ai 10 anni).