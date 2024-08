“Cit cit a fa la iose”, il 25 agosto a Triggiano

In piazza Vittorio Veneto il concerto “Citte citte a fa la iose” di Quadraccio & Baribanda dopo la donazione di due poltrone letto al Policlinico

TRIGGIANO (BA) – Domenica 25 agosto, in piazza Vittorio Veneto, a Triggiano , alle 21, si terrà il concerto “Citte citte a fa la iose” di Quadraccio & Baribanda, che tornano alla dimensione live dopo la consegna del 9 luglio scorso di due poltrone letto al reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari, risultato della raccolta fondi avvenuta durante lo spettacolo musicale e di beneficenza svoltosi al teatro Anchecinema di Bari il 19 maggio.

Questo progetto, infatti, oltre a voler valorizzare il dialetto barese come forma importante di tradizione e identificazione di una popolazione, ha da sempre finalità filantropiche, pensate e attuate attraverso il supporto e la partecipazione di enti e associazioni no-profit del territorio. A prendere parte a quest’ultima edizione di “Citte citte a fa la iose” sono state l’associazione Famiglie Sma Aps Ets Bari, presieduta da Anita Pallara, che dal 2001 raduna pazienti e genitori di affetti da atrofia muscolare spinale, l’associazione artistico-culturale Icarus e l’aps Marcobaleno.

“Siamo molto contenti di tornare ad esibirci dopo essere riusciti ad acquistare due poltrone letto per il reparto di Rianimazione del Policlinico – ha spiegato Tony Quadrello -, che permetteranno ai parenti dei pazienti, spesso costretti a restare accanto ai loro cari, di poter riposare in modo adeguato. In questo modo, oltre a valorizzare il folclore e il dialetto barese, siamo riusciti a fare del bene e a sostenere una realtà importante per il nostro territorio come l’associazione Famiglie Sma”.

Sul palco, insieme a Quadrello in voce e alla chitarra, ci saranno anche Leonardo Torres al piano, Max Monno alla chitarra elettrica, Beppe Sequestro al basso elettrico, Lorenzo Cellamare alla batteria e le cantanti Alessandra Pipino e Paola Pennacchia. Durante la serata la band, coniugando la musica d’autore locale con il grande cantautorato italiano, suonerà sia le dieci tracce presenti nell’omonimo album prodotto da Quadrello e dal maestro Luigi Patruno che l’ultimo singolo “L’Assassina Barese”.

E’ un inno al piatto della cucina barese divenuto simbolo della cultura locale, oltre ai più famosi successi di autori come Lucio Dalla, Samuele Bersani, Fabrizio De André, Francesco De Gregori e tanti altri, in quello che si prospetta essere un viaggio emotivo ludico e intrigante di musica e parole nel raffinato e variegato cantautorato del nostro Paese. Canzoni storiche e coinvolgenti, che il pubblico di solito non può evitare di cantare, saranno infatti proposte con lo stile tipico di questa band capitanata da Tony Quadrello.

“Nel corso dello spettacolo– ha aggiunto il musicista – oltre ai brani popolarissimi che tutti conoscono, proporremo anche qualche nostra canzone, tra cui il mio ultimo singolo che è a tutti gli effetti una grande dichiarazione d’amore per la città di Bari”.

Il concerto è organizzato da CPM Eventi all’interno della rassegna “Estate a Triggiano”.

Live Quadraccio e Baribanda – Piazza Vittorio Veneto – Triggiano (Ba)

Info: 3491228958

Inizio concerto: 21.00