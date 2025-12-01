“Christmas around the world” dal 6 dicembre al 6 gennaio a Bari

Tante le iniziative a tema natalizio che animeranno piazza Garibaldi e piazza Umberto I all’insegna dell’incontro tra i popoli

BARI – È stato presentato questa mattina, a Palazzo della Città, “Christmas around the world”, il programma di iniziative che animeranno piazza Garibaldi e piazza Umberto I per accompagnare le festività del Natale 2025.

Anche quest’anno l’amministrazione comunale intende offrire ai baresi l’occasione di vivere le tradizioni e i riti legati al Natale con l’obiettivo di lanciare un messaggio di incontro tra i popoli e promuovere concretamente il valore dell’intercultura.

Da questa radice spirituale e culturale prende vita “Christmas Around the World – Un abbraccio che arriva lontano”, il progetto ideato da Kiasso eventi e Time experience che intreccia magia, tradizione e innovazione.

Per la prima volta saranno due le piazze cittadine interessate dal fitto programma di eventi a tema natalizio: alla centralissima piazza Umberto si aggiunge infatti, per la prima volta, anche il giardino di piazza Garibaldi, con l’obiettivo di valorizzare un altro spazio pubblico che storicamente rappresenta la ‘cerniera’ tra i quartieri Murat e Libertà.

I villaggi saranno allestiti dal 6 dicembre, giorno di San Nicola, il Santa Klaus della tradizione nordeuropea, ma l’inaugurazione si terrà il 7 dicembre in piazza Garibaldi e il giorno successivo, l’8 dicembre, in piazza Umberto, mentre l’evento conclusivo è in programma il 6 gennaio, in piazza Umberto, con l’arrivo della Befana.

Ciascuna delle due piazze ospiterà un grande albero di Natale (sei metri di altezza), la Casa di Babbo Natale e della Befana, la Casa degli Elfi Postini, il Giardino del Natale e un grande palco.

In piazza Garibaldi

inoltre, sarà realizzata una grande installazione luminosa in 3D: una mongolfiera di 4 metri di altezza che simboleggia il viaggio ideale tra i Natali del mondo. Tra i viali del giardino, in alcune date che saranno comunicate a breve, sarà possibile assaporare dolci tradizionali di diversi Paesi presso il corner “Assaggia il Natale”. Ancora, ci sarà spazio per la solidarietà con i banchetti dell’Unicef e di altre associazioni presso i quali i visitatori potranno informarsi sui diversi progetti in corso ed eventualmente sostenere alcune iniziative per contribuire attivamente a diffondere i valori di pace e condivisione.

In piazza Umberto, invece, saranno allestiti tre set immersivi con scenografie ispirate a scenari differenti: una dedicato al Nord del mondo, uno al Sud e il terzo all’Oriente; inoltre, saranno realizzate delle bacheche informative che inviteranno adulti e bambini a scoprire usanze e curiosità dei popoli di tutto il mondo

Durante tutto il periodo delle festività è prevista la presenza delle comunità straniere coinvolte, con giornate dedicate alle diverse culture e tradizioni. Ogni giornata proporrà laboratori, spettacoli, degustazioni e danze popolari, invitando cittadini e visitatori a vivere un vero e proprio viaggio tra i Natali del mondo. Le diverse comunità parteciperanno attivamente alla creazione di allestimenti condivisi, frutto di quel dialogo interculturale che rappresenta l’armonia tra le diverse identità presenti sul territorio cittadino.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Le attività di intrattenimento nei Villaggi di Natale si svolgeranno in diversi momenti della giornata: dal lunedì al venerdì, dalle ore 16 alle 21 e, nel weekend, dalle ore 9 alle 22.

Il 24 dicembre i Villaggi saranno aperti dalle ore 9 alle 18, mentre il 25 e 26 dicembre le attività si svolgeranno dalle ore 9 fino alle 22 per vivere appieno la magia del Natale.

· Gli appuntamenti fissi

Eventi e laboratori ricorrenti accompagneranno tutta la stagione natalizia nelle piazze Garibaldi e Umberto I. I laboratori di seguito elencati, che utilizzano materiali ecologici, sono stati pensati per bambini e bambine dai 4 ai 12 anni:

• Danze del Mondo

Attività quotidiana di animazione musicale e interculturale: bambini e famiglie vengono guidati in danze semplici su musiche natalizie.

• Festa dei Desideri

Attività quotidiana di animazione musicale: letture e riflessioni condivise per bambini insieme agli Elfi.

• Laboratorio “Mani di Pace”

Decorazione di cuori, stelle e colombe da appendere all’Albero dei desideri

• Laboratorio “Lettere per Babbo Natale”

Composizione di lettere per Babbo Natale, insieme agli Elfi, per rendere ogni desiderio un incantesimo di gioia.

• Laboratorio “Decorazioni dal Mondo”

Ideazione realizzazione di addobbi ispirati a diverse e suggestive tradizioni natalizie internazionali.

• Laboratorio “Foglie Di Speranza”

Creazione di foglie e petali con parole positive da appendere all’Albero della Pace.

• Laboratorio “L’Albero dei Desideri”

Scrittura di un desiderio di pace da appendere a un grande albero collettivo

· Spettacoli ed eventi

Per allietare i piccoli con le loro famiglie, nelle due piazze sono in programma una serie di eventi dal vivo, a cura della compagnia Garbo teatrale:

• “La luce dei desideri”, un racconto ispirato ai canti di Natale fatto di emozioni e magia;

• “Il mondo di Disney”, l’evento musicale che riunisce i personaggi più amati dai bambini e dalle bambine per celebrare il Natale in un’atmosfera incantata;

• “Christmas Show”, un grande musical pensato per tutti;

• “Natale in Volo”, uno spettacolo acrobatico con giocolieri e danzatrici in volo.

L’intero programma aggiornato, con l’indicazione degli appuntamenti accessibili grazie all’intervento di interpreti in LIS sarà consultabile a breve sul sito www.nataleabari.it.

Inoltre, previa prenotazione (entro 48 ore), le persone con disabilità potranno usufruire di una navetta in partenza dal park&ride di corso Vittorio Veneto per raggiungere le due piazze.

IL NATALE COME INCONTRO TRA I POPOLI

I Villaggi di Natale celebrano le tradizioni delle comunità straniere con laboratori, spettacoli e allestimenti condivisi. Di seguito gli appuntamenti previsti nelle due piazze:

· Piazza Umberto

• 13 dicembre

Palestina – “Workshop Ricamato”

Laboratorio di cucito e ricamo tradizionale per bambini/e e ragazzi/e dai 7 anni in su,

dedicato ai motivi e simboli del ricamo palestinese

• 20 dicembre

Albania – “Danze e Costumi tradizionali”

Danze e melodie arricchite da riti di buon augurio, canti natalizi popolari che creano

un’atmosfera di calore e fraternità

• 21 dicembre

Russia – “Il Babbo Natale dell’Est”

Laboratorio per bambini con lavoretti tradizionali russi

· Piazza Garibaldi

• 21 dicembre

Mauritius – “La Cerimonia del Fuoco”

Accensione del fuoco come tipica tradizione locale durante feste e celebrazioni religiose

• 27 dicembre

Ucraina – “Natale tra Canti e Tradizioni”

Spettacolo teatrale con esibizioni canore e costumi tradizionali, canti in lingua originale con

voce narrante in italiano

• 28 dicembre

Nigeria – “Ogni cosa è Ritmo”

Laboratorio musicale ispirato al Drum Circle di Arthur Hull, Canti e ritmi tradizionali

nigeriani che celebrano il Natale africano

A conclusione del percorso, in una data da definire nei prossimi giorni, sarà organizzata la Giornata della Pace tra i Popoli che riunirà tutte le comunità in un gesto collettivo di fratellanza, accompagnato da musiche, parole e momenti di preghiera, nel segno di San Nicola, il santo che accomuna Oriente e Occidente.