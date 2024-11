Cerignola, il 16 novembre l’inaugurazione di “Luoghi Comuni”

Sabato prossimo sarà presentato l’intervento di rigenerazione strutturale e operativa degli spazi messi a disposizione dal Comune di Cerignola: Palazzo Fornari e Spazio 1500

CERIGNOLA – Cerignola avrà i suoi “Luoghi Comuni” dedicati alla cultura e alla socialità. Sono Palazzo Fornari, che affaccia sullo storico Piano delle Fosse, e Spazio 1500, in piazza del Cinquecentenario, che saranno ri-animati, rispettivamente, da due associazioni – Art&Fatti e Oltrebabele – e una cooperativa sociale – Un sorriso per tutti – destinatarie del finanziamento della Regione Puglia derivante dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020.

Sabato 16 novembre, a partire dalle 10.30, presso Palazzo Fornari sarà presentato alla stampa e alla città l’intervento di rigenerazione strutturale e operativa degli spazi messi a disposizione dal Comune di Cerignola, realizzato grazie alla collaborazione attiva tra l’assessorato comunale alla Cultura, l’assessorato regionale alle Politiche giovanili e le tre organizzazioni che hanno strutturato un progetto di innovazione sociale la cui realizzazione sarà supervisionata dall’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI).

Alla conferenza stampa parteciperanno: il sindaco di Cerignola Francesco Bonito, la vicesindaca e assessora alla Cultura del Comune di Cerignola Maria Dibisceglia, il presidente di Art&Fatti Luca Gasparro, la presidente di Oltrebabele Margherita Cinquepalmi, il presidente di Un sorriso per tutti Angelo Minardi.

Al termine dell’incontro con i giornalisti saranno inaugurati gli spazi in cui si svolgeranno i progetti Officine Art&Fatti (a cura di Art&Fatti APS) e Ikigai: la palestra della mente (a cura di Oltrebabele APS). L’inaugurazione di Spazio 1500 (a cura della coop Un sorriso per tutti) avverrà il 22 novembre alle ore 18.00.