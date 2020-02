Castellana Grotte, emergenza Coronavirus: il Sindaco Francesco De Ruvo in contatto con tutti i sindaci dell’Area Metropolitana di Bari

I dettagli

CASTELLANA GROTTE (BA) – Sono in constante contatto attraverso un coordinamento ad hoc i sindaci dell’Area Metropolitana di Bari per fronteggiare, insieme alla Regione Puglia, l’emergenza del Coronavirus. A darne notizia il Sindaco di Castellana Grotte Francesco De Ruvo che già dalle prime ore dal propagarsi dell’emergenza è in costante contatto con i colleghi sindaci, con i Dipartimenti di prevenzione e con l’Anci Puglia.

“L’obiettivo – ha dichiarato De Ruvo – è quello di evitare confusioni e di diffondere regole chiare e comuni. L’invito che rivolgo ai castellanesi che potrebbero aver preso contatto nelle zone segnalate con soggetti infetti, che rientrano da viaggi in zone a rischio o dai focolai segnalati dal Ministero della Salute è quello di comunicare la propria presenza in Puglia attraverso il numero verde messo a disposizione dall’ASL Bari, l’800.055.955. Le zone a rischio sono al momento Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. L’invito ai cittadini è quello di non contattare tale recapito per futili motivi, in modo da non intralciare il lavoro degli operatori. Stiamo monitorando la situazione minuto per minuto – ha concluso – nell’interesse della salute pubblica e a tutela di tutti i nostri cittadini“.