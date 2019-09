Castellana Grotte, cresce l’attesa per la Corrida Show 2019

Sabato appuntamento imperdibile presso la Villa Comunale Tacconi

CASTELLANA GROTTE (BA) – Grande successo per Vieni a Ballare in Villa – Estate 2019 che lo scorso martedì ha visto l’ultimo appuntamento con le serate danzanti. Ma il programma non finisce qui. Sabato prossimo alle 20.30 sempre presso la Villa Comunale Tacconi gran finale Con la Corrida Show.

La serie di serate danzanti curate dall’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Castellana Grotte sotto la direzione artistica di Pino Recchia ha donato emozioni, momenti di divertimento e scambio generazionale. Un successo consolidato nel tempo che quest’anno ha regalato un programma di eventi che è partito lo scorso 9 Luglio, 12 serate in cui si sono esibiti DJ, scuole di ballo, musicisti e cantanti da tutta la Puglia.

Dopo i consueti martedì danzanti, caratterizzati da un’ampia partecipazione di castellanesi e molti paesi limitrofi, torna dunque l’imperdibile appuntamento di fine stagione con la Corrida Show condotta da Pino Recchia, direttore artistico dell’intera manifestazione. Tanti i partecipanti attesi che saranno selezionati da tutta la provincia di Bari tra cantanti, barzellettieri, ballerini, imitatori e musicisti che saranno giudicati dal pubblico.

A semaforo verde, per loro, applausi o fischi. Un’apposita giuria tecnica, composta tra gli altri dal sindaco Francesco De Ruvo e dall’assessore comunale ai servizi sociali Maurizio Tommaso Pace.

Ospiti d’eccezione della Corrida Show di quest’anno sono il Trio comico La Ricotta, che nella nota trasmissione televisiva Zelig, fucina di brillanti talenti comici, si sono distinti per delle vivacissime lezioni di inglese, lanciando il tormentone It’s ok? It’s ok! it’s ok!