Castellana Grotte, contenimento Xylella chiarimenti sugli spostamenti

CASTELLANA GROTTE (BA) – Chiarimenti sugli spostamenti per i proprietari di terreni della zona cuscinetto che, anche se non imprenditori agricoli, dovranno provvedere ai trattamenti obbligatori per il contenimento dell’emergenza Xylella.

Con nota prot. 3971 del 30/03/2020 integrata successivamente da nota 4009 del 01/04/2020 il Servizio fitosanitario regionale ha comunicato alle Prefetture pugliesi che le misure disposte per contrastare la diffusione del batterio Xylella fastidiosa, in quanto misure fitosanitarie sono da considerarsi di “pubblica utilità”. Come tale, è stato chiarito che il loro adempimento deve essere inteso come obbligo incombente in capo a tutti i proprietari di terreni, fondi agricoli o giardini interessati, siano essi imprenditori agricoli o meno. L’espletamento delle misure fitosanitarie, infatti, costituisce un obbligo per agricoltori ed “hobbysti” i quali sono legittimati ad effettuare gli spostamenti necessari per ottemperare le prescrizioni impartite dalla Regione Puglia.

Si ricorda che entro il 30 aprile la lotta obbligatoria al vettore si deve attuare con una corretta gestione del suolo ed eliminazione delle erbe infestanti, al fine di abbattere le popolazioni giovanili del vettore, così come previsto dalla normativa vigente. Con Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia n.59 del 21 maggio 2019 avente ad oggetto: Decisione UE/2015/789 e s.m.i. – Aggiornamento delle aree delimitate alla xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53, l’intero territorio comunale di Castellana Grotte è stato demarcato in Zona Cuscinetto ad esclusione dei Fogli: da 1 a 23; da 25 a 28; 32; 33.

Nelle zone individuate esiste appunto l’obbligo delle lavorazioni ma, come ricordato nella nota del Servizio Fitosanitario Regionale alle Prefetture, le misure “sono fortemente raccomandate nel restante territorio regionale” e dunque anche nelle zone di Castellana Grotte non in zona cuscinetto.