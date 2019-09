Castellana Grotte, Asilo Nido Comunale: aperte le iscrizioni

Termine ultimo per le tariffe agevolate venerdì 20 settembre 2019

CASTELLANA GROTTE (BA) – Aperte le iscrizioni all’Asilo Nido Comunale di Castellana Grotte gestito, per conto dell’ente, dalla cooperativa “Cuore di Mamma”. L’asilo, sito in via San Benedetto, 24 (ex Macello), offre servizi di asilo nido, mensa interna e parco giochi all’aperto. Le iscrizioni vanno effettuate direttamente presso l’asilo dalle ore 9:00 alle ore 13:00, per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 080/4963223 oppure per e-mail all’indirizzo asilonido@cuoredimamma.eu.

I bambini da tre a trentasei mesi potranno anche usufruire di tariffe agevolate a partire da 20 euro al mese pasto compreso mediante i buoni servizio offerti dalla Regione Puglia. Si ricorda che l’iscrizione ai buoni servizio va effettuata sul sito web regionale di Puglia Sociale e scade il prossimo 20 settembre 2019 alle ore 12. Inoltre è necessario essere in possesso dell’ISEE. La Cooperativa Cuore di Mamma è in grado di offrire assistenza per la richiesta dei buoni servizio durante i gli orari di apertura indicati per l’iscrizione.

L’Asilo Nido di Castellana Grotte rispetta elevati standard qualitativi e di sicurezza, è stato introdotto un modello educativo innovativo. Tra gli ultimi servizi introdotti è il registro elettronico delle presenze Kindertap, un’app che consente, tra l’altro, agli educatori di segnare le presenze dei minori ed il diario di bordo e ai genitori di monitorare le presenze e ricevere degli allert in caso di mancata presentazione del bambino.