“Cardoncello on the road”, l’8 e il 9 novembre a Ruvo di Puglia

La grande festa dei sapori murgiani “Cardoncello on the road”, tra stand enogastronomici, escursioni, spettacoli e concerti, è giunta alla 20esima edizione

RUVO DI PUGLIA – La grande festa dei sapori murgiani sta per tornare: sabato 8 e domenica 9 novembre Ruvo di Puglia ospiterà la ventesima edizione del Cardoncello on the road.

Novità dell’edizione 2025 è il sostegno ottenuto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Due giornate dedicate al gusto, alla tradizione e alla musica, tra stand enogastronomici, escursioni, spettacoli e concerti. E ancora degustazioni, laboratori, incontri e tante attività per grandi e piccini: un weekend dedicato alla biodiversità, al territorio e alla passione per il cibo buono, giusto e italiano.

Durante la Sagra del Fungo Cardoncello sarà anche possibile partecipare alle visite guidate dedicate ai luoghi simbolo della città (prenotazioni tramite mail prolocoruvodipuglia@libero.it o telefonica 080 362 8428 — 379 128 1774).

Madrina dell’evento la conduttrice televisiva e attrice Adriana Volpe, da sempre molto vicina al mondo delle Pro Loco.

L’iniziativa si avvale del patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Ruvo di Puglia, della Confcommercio Bari-Bat e del Parco nazionale dell’Alta Murgia.

“Torna un appuntamento ormai diventato clou in tutta la programmazione autunnale della Puglia – spiega Rocco Lauciello, presidente Unpli Puglia Aps e della Pro Loco ruvese –. Quest’anno la sagra si avvale anche del sostegno del Ministero che è per noi motivo di soddisfazione e segno del buon lavoro svolto dalla Pro Loco di Ruvo e della validità del progetto Cardoncello on the road. Grazie ancora alla Regione Puglia per la vicinanza concreta che ad ogni appuntamento ci riserva. E grazie ai volontari e alle volontarie per il lavoro instancabile messo in campo”.