Capodanno a Bari 2023: modifiche viabilità e percorsi bus

BARI – In vista dello spettacolo di Capodanno, in Piazza Libertà, in programma la notte del 31 dicembre, sono state disposte le seguenti limitazioni alla sosta e alla circolazione con apposita ordinanza:

I. Dalle ore 00.01 del giorno 27 dicembre alle ore 8 del giorno 3 gennaio 2023 e, comunque, fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza Libertà

b. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Cairoli e via Andrea da Bari

c. strada Palazzo dell’Intendenza, tratto compreso tra vico Prefettura e strada Barone (sarà consentita la sosta dei veicoli della Prefettura di Bari muniti di apposito contrassegno, solo fino alle ore 15.00 del 31 dicembre 2022).

II. Dalle ore 00.01 del giorno 27 dicembre alle ore 12 del giorno 2 gennaio 2023 e, comunque, fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture, è istituito il divieto di fermata su via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II.

III. Dalle ore 00.01 del giorno 29 dicembre alle ore 8 del giorno 1 gennaio 2023 e, comunque, fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture, è istituito il divieto di transito su via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II.

IV. Dalle ore 5 del giorno 30 dicembre alle ore 8 del giorno 1 gennaio 2023 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata in piazza Massari, ambo i lati della carreggiata avente direzione di marcia tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia (sarà consentita la sosta dei veicoli degli organizzatori muniti di apposito contrassegno, rilasciato dagli organizzatori e vistato dal Comando della Polizia Locale, solo fino alle ore 24 del 30 dicembre).

V. Dalle ore 5 del giorno 27 dicembre alle ore 24 del giorno 29 dicembre e, comunque, fino al termine delle esigenze:

1. è istituito il divieto di circolazione sul corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Roberto da Bari e via Cairoli

2. è istituito il doppio senso di circolazione sull’area di parcheggio di piazza Libertà, esclusivamente per l’area non cantierizzata

3. è istituito l’obbligo di fermarsi e dare precedenza (fig. II 37 art. 107) e direzione obbligatoria a destra (fig. II 80/c art. 122) sull’area di parcheggio di piazza Libertà, in prossimità dell’intersezione con piazza Massari.

VI. Il giorno 30 dicembre, dalle ore 00.01 alle ore 24, è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza Libertà

b. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e via Andrea da Bari.

VII. Dalle ore 00.01 del giorno 31 dicembre alle ore 8 del giorno 1 gennaio 2023 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre

b. piazza Massari, ambo i lati di entrambe le carreggiate comprese tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia

c. via Marchese di Montrone, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II

d. via Andrea da Bari, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

e. via Melo, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II

f. via B. Petrone

g. piazza Chiurlia

h. corso Cavour, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Piccinni

i. strada Palazzo dell’Intendenza

j. via Boemondo

k. via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via Marchese di Montrone (nel solo tratto compreso tra il civ. 103/C e la via Cairoli sarà consentita la sosta dei veicoli degli organizzatori muniti di apposito contrassegno rilasciato dagli organizzatori e vistato dal Comando della Polizia Locale)

l. corso sen. De Tullio, lato mare, tratto compreso tra il piazzale mons. Mincuzzi e piazza Massari (sarà consentita la sosta dei veicoli degli organizzatori muniti di apposito contrassegno rilasciato dagli organizzatori e vistato dal Comando della Polizia Locale)

m. via De Rossi, tratto compreso tra via Crisanzio ed il civ. 213 (per agevolare la svolta degli autobus di linea urbani)

n. via Bonazzi, lato destro nel senso di marcia; (per agevolare il transito degli autobus di linea urbani).

VIII. Dalle ore 00.01 del giorno 31 dicembre alle ore 6 del giorno 1 gennaio 2023 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di transito” sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre

b. piazza Massari, entrambe le carreggiate comprese tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia

c. via De Rossi, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II

d. via Cairoli, tratto compreso tra via Abate Gimma e corso Vittorio Emanuele II

e. via Roberto da Bari, tratto compreso tra via Abate Gimma e via Piccinni

f. via Andrea da Bari, tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Piccinni

g. via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e corso Vittorio Emanuele II

h. via B. Petrone

i. via Lombardi

j. via Villari, tratto compreso tra via Lombardi e piazza Massari

k. via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via Marchese di Montrone.

IX. Dalle ore 12 del giorno 31 dicembre alle ore 6 del giorno 1 gennaio 2023 e, comunque, fino al termine delle esigenze:

1. è istituita la area di sosta riservata ai veicoli al servizio di persone in condizione di disabilità munite dell’apposito contrassegno (fig. II 79/a art. 120), sul corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Latilla e piazza Garibaldi (lato numerazione dispari)

2. è istituita la area di sosta riservata ai taxi sul corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazza Garibaldi e via Q. Sella (lato numerazione pari).

X. Dalle ore 3 del giorno 1 gennaio 2023 alle ore 21 del giorno 2 gennaio 2023 e, comunque, fino al termine delle esigenze:

1. è istituito il divieto di circolazione sul corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Roberto da Bari e via Cairoli

2. è istituito il doppio senso di circolazione sull’area di parcheggio di piazza Libertà, esclusivamente per l’area non cantierizzata

3. è istituito l’obbligo di fermarsi e dare precedenza (fig. II 37 art. 107) e direzione obbligatoria a destra (fig. II 80/c art. 122) sull’area di parcheggio di piazza Libertà, in prossimità dell’intersezione con piazza Massari.

XI. Dalle ore 20 del giorno 31 dicembre alle ore 3 del giorno 1 gennaio 2023 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di transito, eccetto per i residenti del centro storico e gli autobus AMTAB adibiti al trasporto pubblico, sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Veneto, tratto compreso tra largo Fraccacreta e piazza Massari

b. corso sen. De Tullio

c. piazzale C. Colombo

d. lung.re Imp. Augusto

e. lung.re sen. A. Di Crollalanza, tratto compreso tra piazza Eroi del Mare e piazzale IV Novembre.

L’Amtab S.p.A. inoltre informa che al fine di consentire il montaggio delle attrezzature tecniche relative alla manifestazione Capodanno a Bari 2023 ha previsto le seguenti variazioni di percorso dei bus delle linee 2/, 22, 27, 42, 50 e delle navette A, B e AB:

Dalle ore 00.01 di martedì 27 dicembre alle ore 24 di giovedì 29 dicembre

linee 2/, 42, navette A, B e AB

in entrambe le direzioni di marcia: i bus giunti in corso Vittorio Emanuele impegneranno la viabilità provvisoria predisposta adiacente il Palazzo della Prefettura in Piazza della Libertà.

Dalle ore 00.01 alle ore 24 del giorno 29 dicembre

linee 22 e 27

in partenza dalle Piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso ordinario

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni, svolteranno a destra per via De

Rossi, a destra per corso Vittorio Emanuele II, a sinistra per piazza Massari, con ripresa del

percorso ordinario.

linea 50

in partenza da Piazza Moro: i bus giunti in via Piccinni, svolteranno a destra per via De Rossi, a destra per corso Vittorio Emanuele II, a sinistra per piazza Massari, con ripresa del percorso ordinario.